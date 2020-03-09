3D светодиодный настенные часы

Крутые настенные часы. Сами часы смотрятся очень эффектно и красиво, особенно в вечернее время за счёт своей подсветки. В комплекте идут сами часы, пульт дистанционного управления, шнур питания и инструкция. Пультом ДУ устанавливается время, а также можно менять яркость подсветки, есть три режима, яркий, средний и тусклый, а также менять цвета подсветки. На часах также можно установить будильник, а ещё они показывают температуру. Посмотреть товар

Цена $22.57

Концентратор для вентиляторов

Это устройство предназначено для модернизации системы охлаждения вашего настольного компьютера. Его можно приклеить к крышке с внутренней стороны на скотч, который уже имеется на плате. Плата оснащена несколькими разъёмами для подключения большого количества вентиляторов(до 10 штук). Это может быть необходимо, если вы играете в компьютерные игры, либо работаете длительное время с какими-то ресурсозатратными программами, например для видео монтажа. Посмотреть товар

Цена $3.36

OBD2 Автомобильный сканер считыватель кодов неисправностей

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С помощью такого сканера вы можете просканировать свой авто на наличие ошибок, а также узнать их коды. При этом не нужно ехать в сервис на диагностику, все делается самостоятельно, что очень удобно, а главное, очень выгодно. Прибор оснащен цветным жк-экраном для вывода информации. В меню устройства можно поставить русский язык - это очень приятный бонус. Сканер работает хорошо, пользоваться им просто и удобно.

Цена $28.60

WiFi умный термостат регулятор температуры для воды

Умный регулятор для дома, работает по wifi можно подключить к термостату для воды, тёплым полам и ещё куче других приборов. По сути вы сможете управлять домом при помощи телефона. Показывает температуру внутри время и много других показателей. Дома повесил на стену, места много не занимает, но польза от него действительно существенная. Для контроля дома самое то. Посмотреть товар

Цена $18.24

Усилитель Wi‑Fi‑сигнала Xiaomi

У многих бывают проблемы с сигналом WI-FI, но иногда, не в силах помочь даже замена маршрутизатора. В таких случаях стоит поставить усилитель посередине пути к вашему ПК. Сам усилитель, способен работать со скоростью до 300 Мбит/с, а также к нему можно подключить 64 устройство. Усилитель работает с любым маршрутизатором. Посмотреть товар

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Игровая клавиатура водонепроницаемая клавиатура с подсветкой для компьютера

Цена $7.03

Перед Вами отличная игровая проводная клавиатура. Она имеет полноценные 104 клавиши (цифровая клавиатура также присутствует). Клавиатура - мембранная и, по утверждению продавца, - водонепроницаемая (но я не стал бы проверять). Устройство имеет неплохой дизайн, а также светодиодную подсветку. На выбор имеется 2 цвета, а также комплект с игровой мышью. Сама же клавиатура стоит 1238 рублей.

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Цена $17.91

Прослушивание музыки и зарядка одновременно

Аудио переходник подходит для смартфонов без разъема под наушники. Сплитер позволяет подключать сразу два провода-это зарядное устройство и сами наушники. За счёт маленького размера не мешает пользоваться смартфоном. Материал изготовления металл, разъемы крепенькие, такого переходника хватит на долго. Посмотреть товар

Цена $0.99