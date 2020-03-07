Полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: спортивные смарт-часы, игровая мышь-конструктор и другое
Спортивные Смарт-часы
Многофункциональные и крайне доступные по своей стоимости смарт-часы, благодаря которым вы сможете запросто принимать или отклонять входящие звонки и смс, получать и просматривать все уведомления, которые пришли на ваш телефон, а также получить информацию о количестве пройденных шагов, пульса, времени сна и даже давлении. Часы имеют полностью водонепроницаемый и прочным корпус. Посмотреть товар
Цена $23.39
Проводная оптическая лазерная игровая мышь-конструктор
Набор поставляется с огромным набором сменных элементов: соберите удобную именно под Вашу руку - лазерную компьютерную мышь, и пользуйтесь ею на максимум! Устройство бонусом так же имеет RGB подсветку, которая отлично подойдет под ваше рабочее место. Посмотреть товар
Цена $47.59
Новинка Xiaomi ультрафиолетовый стерилизатор воды.
рекламаПо заверению производителя Xiaomi уничтожает до 99.99% вредных бактерий и вирусов. Устройство работает от аккумулятора. Для того чтобы выполнить очистку, его необходимо погрузить в стакан или кружку с водой УФ-лампой вниз. Есть два режима стерилизации. Быстрый 90 секунд и длительный 60 минут. Режимы переключаются одной кнопкой. Срок службы УФ-лампы приблизительно 15000 часов. Очиститель никак не влияет на вкус воды, не изменяет её уровень pH (кислотности) и другие свойства. Ультрафиолетовый свет действительно способен уничтожать инфекции, так как он проникает в их ДНК, повреждая их генетический материал, что приводит к их мутации и гибели.Посмотреть товар
Цена $27.54
Baseus Mini Универсальный пульт дистанционного управления
Далеко не во всех современных смартфонах или планшетах есть ИК-передатчик, поэтому этот небольшой гаджет от небезызвестного бренда Baseus пригодится многим. Он превращает смартфон в универсальный пульт для управления техникой. Телевизоры, кондиционеры, аудиосистемы, приставки и многое другое - всем этим можно управлять, имея под рукой только мобильник со специальным бесплатным приложением и эту штуку, подключаемую к порту USB Type-C.Посмотреть товар
Цена $10.78
Электрический паяльник с регулируемой температурой
Электрический паяльник на 80 ватт мощности, с регулируемой температурой, есть жк экран с цифирным обозначением параметров. В комплекте есть насадки для пайки. Работает от сети 220 вольт переменного тока. Размер 145 на 6,5 см. Температура нагрева от 200 до 450 градусов, для всех видов электрических и паяльных работ. Посмотреть товар
рекламаЦена $4.08
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила