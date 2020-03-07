Спортивные Смарт-часы

Многофункциональные и крайне доступные по своей стоимости смарт-часы, благодаря которым вы сможете запросто принимать или отклонять входящие звонки и смс, получать и просматривать все уведомления, которые пришли на ваш телефон, а также получить информацию о количестве пройденных шагов, пульса, времени сна и даже давлении. Часы имеют полностью водонепроницаемый и прочным корпус. Посмотреть товар

Цена $23.39

Проводная оптическая лазерная игровая мышь-конструктор

Набор поставляется с огромным набором сменных элементов: соберите удобную именно под Вашу руку - лазерную компьютерную мышь, и пользуйтесь ею на максимум! Устройство бонусом так же имеет RGB подсветку, которая отлично подойдет под ваше рабочее место. Посмотреть товар

Цена $47.59

Новинка Xiaomi ультрафиолетовый стерилизатор воды.

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По заверению производителя Xiaomi уничтожает до 99.99% вредных бактерий и вирусов. Устройство работает от аккумулятора. Для того чтобы выполнить очистку, его необходимо погрузить в стакан или кружку с водой УФ-лампой вниз. Есть два режима стерилизации. Быстрый 90 секунд и длительный 60 минут. Режимы переключаются одной кнопкой. Срок службы УФ-лампы приблизительно 15000 часов. Очиститель никак не влияет на вкус воды, не изменяет её уровень pH (кислотности) и другие свойства. Ультрафиолетовый свет действительно способен уничтожать инфекции, так как он проникает в их ДНК, повреждая их генетический материал, что приводит к их мутации и гибели.

Цена $27.54

Baseus Mini Универсальный пульт дистанционного управления

Далеко не во всех современных смартфонах или планшетах есть ИК-передатчик, поэтому этот небольшой гаджет от небезызвестного бренда Baseus пригодится многим. Он превращает смартфон в универсальный пульт для управления техникой. Телевизоры, кондиционеры, аудиосистемы, приставки и многое другое - всем этим можно управлять, имея под рукой только мобильник со специальным бесплатным приложением и эту штуку, подключаемую к порту USB Type-C. Посмотреть товар

Цена $10.78

Электрический паяльник с регулируемой температурой

Электрический паяльник на 80 ватт мощности, с регулируемой температурой, есть жк экран с цифирным обозначением параметров. В комплекте есть насадки для пайки. Работает от сети 220 вольт переменного тока. Размер 145 на 6,5 см. Температура нагрева от 200 до 450 градусов, для всех видов электрических и паяльных работ. Посмотреть товар

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Цена $4.08