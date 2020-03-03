Air Mouse

В заднюю часть пульта встроена обычная qwerty-клавиатура, что очень удобно и упрощает набор текста на экране. Также в пульт встроен гироскоп, который позволяет использовать пульт как «воздушную» мышь (то есть Вы управляете курсором на экране, просто перемещая пульт в пространстве). Ну и конечно, есть «базовые» кнопки по типу: включение/выключение, регулировка уровня громкости, кнопка Menu, джойстик и кнопка возврата. Радиус действия – около 3-5 метров. Посмотреть товар

Цена $11.08

Greentest пищевой нитратный тестер

Специальный экотестер GreenTest еще пару лет стоил каких-то невероятных денег. Он был создан специально для точного определения уровня нитратов, содержащийся в овощах и фруктах. Устройство создано специально для выявления экологически чистых продуктов на полках магазинов. Точное количество нитратов тестер определяет всего лишь за три секунды. Купив один раз этот девайс, Вы всегда будете выбирать самые экологически-чистые и полезные продукты! Посмотреть товар

Цена $109.00

Измеритель качества воды Xiaomi

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Прибор для измерения качества воды, определяет состав благодаря специальному индикатору, тестер имеет цифровое табло с обозначением индекса. Работает от батарейки, можно измерять любую воду на предмет примесей, способен точно определять хим состав. Размер 10 на 2 см, вес 100 грамм.

Цена $9.52

Многофункциональная электрическая линейка Xiaomi

Кружок с ЖК дисплеем, работающий 2 часа после подзарядки. Он способен измерить поверхность любого форм-фактора. Окружность, углы, неровности различного характера. В настройках вы можете сами выбрать единицы измерения. Также туда встроен своеобразный калькулятор. Радиус, площадь некоторых фигур, в общем, многообещающее приобретение. Посмотреть товар

Цена $14.88

Зарядное устройство BASEN для литиевых аккумуляторов

Зарядное отличное! Можно заряжать аккумуляторы разной ёмкости и типов одновременно. Через несколько секунд зарядки само определяет тип аккумулятора. Так же можно выставлять силу тока зарядки. Посмотреть товар

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Неоновые полосы

Цена $4.01

Неоновые светодиодные полосы для украшения вашего ПК. Очень гибкие, можно устанавливать их где угодно: внутри корпуса, на корпусе, на столе или на стене. Если вы геймер, то неоновые полосы помогут вам создать приятную атмосферу во время игрового процесса. Посмотреть товар

Цена $14.85