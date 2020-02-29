SCOMAS новейшие Смарт-часы

Смарт-часы с цифровым циферблатом, с имитацией аналоговых стрелок, дизайн скругленный из прочного противоударного металла. Снабжены функцией записи сердечного ритма, пульса, температуры и давления тела. Работают от аккумулятора на 230 ма.ч, поддерживают уведомления с телефона, водонепроницаемые. Кожаный ремень регулируется по руке. Посмотреть товар

Цена $23.20

Быстрая зарядка

Перед Вами быстрое зарядное устройство для гаджетов от китайского бренда TOPK. Это модель B154Q. Зарядка имеет USB порт Quick Charge 3.0. Мощность зарядного устройства - 18 В. Ток - 3А, при напряжении от 3,6 до 6В. На выбор имеется 3 стиля зарядки, а также возможность доставки со складов Российской Федерации. Посмотреть товар

Цена $3.79

Bluetooth складная беспроводная мышь

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Гибкая мышь - это конечно забавно, но в чем же тут практичность, казалось бы? А в том, что в сложенном плоском виде она легко помещается даже в небольшой кармашек. А согнуть мышку можно на удобный конкретно вам угол, чтобы рука меньше уставала во время работы за компьютером. Кроме того, эта мышка беспроводная, работает как при помощи USB адаптера, так и по интерфейсу Bluetooth. Её можно подключить к планшету или телефону.

Цена $16.94

Беспроводная перезаряжаемая игровая мышь

Беспроводная мышь, с подключением от usb адаптера, имеет семь кнопок, разрешение до 1600 точек, есть rgb подсветка, предназначена для работы с разными операционными системами, не требует дополнительных установок. Быстрый отклик, тип управления оптоэлектронный. Рабочее расстояние до 15 метров, размер 125 на 78 мм. Посмотреть товар

Цена $11.56

Rapoo беспроводная бесшумная игровая мышь

Приятная на ощупь и очень тихая в работе мышь. Подключается как по блютуз, так и через специальный адаптер в usb. Лежит в руке как влитая. Работает очень тихо, мне пока не доводилось работать с более тихой мышью. Подключается без проблем, как к ноуту или пк, так и к планшету с телефоном. Работает от пальчиковой батарейки, при этом почти не потребляя энергии. Очень маленькая и удобная, так что я её и на работу ношу, пока вторая не приедет. Однозначно брать. Посмотреть товар

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Цена $15.50