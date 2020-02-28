Игровая видеокарта Radeon RX570 4 Гб

Если у Вас имеется неплохой компьютер, но отсутствует видеокарта, либо стоит графический адаптер, которые не способен даже запускать какие-либо игры, то данный пост для Вас. Я нашел отличный вариант за адекватную стоимость. Перед Вами видеокарта Radeon RX 570. Данная карточка имеет 4 гигабайта GDDR5 видеопамяти, а также шину на 256 бит. Рекомендуемый блок питания для нее - 550 Вт. Карточка поддерживает DirectX12. Посмотреть товар

Цена $79.50

Водонепроницаемая защитная пленка для клавиатуры ноутбука

Водонепроницаемая защитная плёнка для клавиатуры ноутбука. Есть для ноутбуков разных размеров. Для людей, которые любят покушать и выпить чай/кофе, работая за компьютером. Я думаю не надо рассказывать о том, к чему приводит случайно пролитая жидкость на клавиатуру ноутбука.

Плёнка достаточно липкая, поэтому ёрзать не будет. Клавиши через неё чувствуются хорошо и нажимаются удобно. Можете не беспокоиться о том, что вы случайно нажмёте сразу несколько клавиш. У магазина очень хороший рейтинг и более трёх тысяч заказов.

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Цена $0.90

70mai Автомобильный видеорегистратор

Крутой видеорегистратор для авто. Сделан в виде небольшого цилиндра, который крепится на двусторонний скотч к стеклу и совсем не закрывает обзор своими габаритами. С помощью специального приложения можно смотреть видео с регистратора прямо на телефоне и при необходимости скачать его, для последующего использования. Подключается по wifi и делает это очень шустро. Качество картинки очень хорошее, всё отлично видно даже в тёмное время суток. Стоит своих денег, рекомендую.

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Цена $39.99

Усилитель сигнала мобильной связи GSM

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Нет связи в гараже, на даче или в походе? Да не проблема. Нужен простой недорогой ретранслятор, который легко установить, да и настройки не нужны никакие. Необходимо только подключить внешнюю антенну через кабель длиной 10 метров, вставить передающую антенну, запитать устройство от комплектного адаптера и можно пользоваться.

Внешнюю антенну можно поднять повыше и опытным путем найти положение, при котором сигнал нужного оператора показывает большее количество делений на дисплее устройства. А почему мы определили это устройство к автоэлектронике? Да потому что питание усилитель получает от адаптера на 12 вольт. То есть его можно подключить к бортовой сети авто и пользоваться, например в походе или на рыбалке, когда мобильник “не достает”. Посмотреть товар

Цена $40.48