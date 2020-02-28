Бинарные часы

Крутые светодиодные цифровые спортивные часы. На них вместо обычного циферблата расположены три столбика, каждый из которых имеет разное количество светодиодов. Один из них отвечает за часы, а другой за минуты, а третий за секунды. В общем отличный подарок человеку, который любит считать! Посмотреть товар

Цена $12.99

Перезаряжаемая беспроводная мышь

Ультра тонкая беспроводная мышь. В работе удобна, компактна, приятна. Работать с ней комфортно, нажимается мягко, щелчок не громкий, размер идеальный для мужской руки. Работает без тупиков, чувствительная. Покрытие мыши приятное на ощупь, не царапается. Работает от аккумулятора. Можно возить с собой места много не занимает.

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Карманное зеркало с подсветкой

Это небольшое карманное зеркало от компании Сяоми, которое имеет приятную подсветку. За счёт встроенной подсветки, вы можете привести себя в порядок даже ночью. Само зеркало очень симпатичное, выглядит дорого, сложно сказать, что это какой-то китайский товар. Заряда должно хватать на долго, поэтому париться на счёт зарядки вам не придется.

Цена $4.99

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Цена $12.55

ODB2 Автомобильный сканер

Новое поколение беспроводных автомобильных OBD II сканеров. Полноценно работают как с iOS, так и с Android и Windows. Устройство подключаются к смартфонам или ноутбукам через WiFi и показывает все ошибки, есть возможность сброса ошибок. Конкретно эта модель - не какой-то подвальный китайский "ноунейм". Стоит 550 руб., что дешевле диагностики в крупных автосервисах. Посмотреть товар

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Цена $8.19