Baseus кард-ридер

Универсальный кардридер Baseus имеет стильный и компактный внешний вид. С функциональностью тут тоже все на твёрдую пятёрочку, без затруднений читает все карты памяти и флешки, разъемы достаточно хорошо держат флеш-накопитель, ничего не шатается. Брал для ноутбука, быстро считывает всю информацию, также все записи могут производиться на флешку.

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Цена $14.99

Цифровой Электрический паяльник

Цифровой паяльник с жк экраном для отображения температуры и выбора режима работы, питается от сети 220 вольт, мощность 90 ватт, используется для спайки металлов, ремонта электропроводки, наладки приборов и оборудования. Температура до 480 градусов, быстрый разогрев, изготовлен из нержавеющего металла. Удобный и практичный в использовании. Посмотреть товар

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Мужская многофункциональная сумка

Цена $23.56

Повседневная мужская барсетка, выполненная из кожи, будет отличной и незаменимой вещью на каждый день. Вы запросто сможете уместить в нее небольшой планшет, телефон, документы и кошелек, что очень удобно и вам даже не придется покупать портфель для таких задач. Производитель уверяет, что качество товара на высшем уровне, а материал довольно износостойкий, что убережет его от потертостей.

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Цена $23.25

Беспроводное зарядное устройство адаптер

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Эта небольшая штучка даст любому смартфону возможность заряжаться от беспроводного зарядного устройства, ровно как в топовых современных телефонах.

Представляет из себя прямоугольную пластину с проводом, на конце которого располагается разъем питания (причем любого типа: Micro USB, Type-C и Lightning)

При покупке обратите внимание на важную деталь. Если у вас разъем зарядки Micro USB, важно выбрать правильное расположение ответной части на приобретаемом чипе (на фотках в профиле товара всё доходчиво нарисовано)

Посмотреть товар Цена $2.59



