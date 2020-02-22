Креативный светодиодный ночник

Прикольный ночник, сделанный в виде кнопки выключателя. На днище посередине имеется выступ цилиндрической формы, благодаря которому можно поднять или опустить один из краёв. Если опустить сторону с надписью ON, то ночник включится, если OFF, то выключится. Ночники есть с двумя температурами свечения: тёплый и нейтральный дневной. Поставляется вместе с зарядным устройством. Переключателем снизу можно менять на мерцающий режим или режим постоянного свечения. Посмотреть товар

Цена $12.55

USB флеш-накопитель









Так не вглядываясь, можно подумать, что это обычная кредитная карточка. Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. На самом же деле такая карточка используется как обычная флешка.Думаю многие согласятся, что это реально очень стильно и практично! Такая флешка-кредитка очень удобна, засунул ее в кошелек и забыл - места она не занимает совершенно, а еще она может стать отличным подарком по любому поводу. Цена варьируется от выбираемого объема памяти. На странице у продавца есть флешки до 256 ГБ памяти.

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Цена $3.14 - 18.37

Мини-квадрокоптер

Перед Вами маленький квадрокоптер, или как его еще называют - мини дрон. Материал изготовления - углеродное волокно. Емкость аккумулятора 250 мАч. Вместе с дроном идет камера, снимающая в HD (720) разрешении. Время беспрерывного полета около 5-6 минут. Дальность действия - 45 метров.

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Цена $15.63





Автомобильный видеорегистратор с двумя объективами Full HD 1080 P

Видеорегистратор в виде зеркала заднего вида. Хорошо экономит место в салоне автомобиля. При желании можно заказать сразу с камерой заднего вида, если у вас её нет. Камера снимает в 1080Р, есть зум, запись звука и датчик движения. Поддерживает камера несколько языков - испанский, французский, португальский, китайский, русский, итальянский, арабский, немецкий, русский и английский. У камеры есть возможность снимать фото, режим ночной съёмки, поддерживает флешки на 32 Гб. Посмотреть товар

Цена $18.05

Электрический кухонный кран водонагреватель

Данный нагреватель заключен в компактный корпус и нагревает воду тогда, когда вам это нужно, а не заранее как в бойлере. Нагрев происходит в небольшом змеевике ТЭНом мощностью 3 кВт.

Температура воды регулируется изменением напора. Меньше напор - выше температура, напор сильнее - температура ниже. Посмотреть товар

Цена $20.60