Полезные товары с Aliexpress: бюджетные спортивные смарт-часы, Bluetooth мини принтер и другое
Бюджетные спортивные Смарт-часы
Отличные бюджетные умные часы в водонепроницаемом корпусе. Измеряют пульс, оснащены несколькими спортивными режимами, трекером сна, калорий, шагомером. Синхронизируются со смартфоном и показывают прогноз погоды, оповещения из социальных сетей. Картинку на экране можно поменять.
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Цена $9.85
Электрический кухонный измеритель температуры воды
Цена $11.13
Умный датчик Xiaomi
рекламаПоказывает температуру и влажность в помещении. Для питания нужна только одна батарейка типа AAA. Есть встроенный bluetooth-модуль, благодаря чему показания датчика можно отслеживать на смартфоне с помощью мобильного приложения, находясь даже в другой комнате. Погрешность измерений очень низкая. Датчик можно приклеить на стену с помощью платформы, идущей в комплекте.
Цена $12.03
Мини принтер
Портативный карманный мини принтер, для мобильной фотографии, размер 58 мм, использует тепловой тип печати, есть индикатор работы, работает от аккумулятора, зарядка от сети 220 вольт. Скорость печати 90 мм в сек, разрешение 203 точки на дюйм. Размер устройства 400 на 185 мм. Вес 1,5 кг. Удобный, в поездках и вне дома. Посмотреть товар
цена $35.39
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