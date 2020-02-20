Очень полезная вещица. Вместо того, чтобы по несколько минут настраивать подходящую температуру вода, можно один раз настроить идеальную воду и запомнить ее температуру и дальше просто выставлять нужное значение на термометре. Очень доволен покупкой, устанавливается за 5 минут.

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Цена $11.13

Умный датчик Xiaomi

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Показывает температуру и влажность в помещении. Для питания нужна только одна батарейка типа AAA. Есть встроенный bluetooth-модуль, благодаря чему показания датчика можно отслеживать на смартфоне с помощью мобильного приложения, находясь даже в другой комнате. Погрешность измерений очень низкая. Датчик можно приклеить на стену с помощью платформы, идущей в комплекте.

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Цена $12.03

Мини принтер

Портативный карманный мини принтер, для мобильной фотографии, размер 58 мм, использует тепловой тип печати, есть индикатор работы, работает от аккумулятора, зарядка от сети 220 вольт. Скорость печати 90 мм в сек, разрешение 203 точки на дюйм. Размер устройства 400 на 185 мм. Вес 1,5 кг. Удобный, в поездках и вне дома. Посмотреть товар

цена $35.39