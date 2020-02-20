Xiaomi Wifi маршрутизатор для дома и офиса

Хороший роутер, которого хватит для большинства пользователей. Его главное отличительной чертой является цена. Меньше чем за тысячу рублей вы сможете купить неплохой роутер со скоростью передачи данных 300 Мб/с. Этому бренду можно доверять, ведь Xiaomi производит смартфоны, электротранспорт и много других гаджетов. При этом Xiaomi умудряются сохранять цену на приемлемом уровне и удачно конкурировать с остальными производителями. Посмотреть товар

Цена $9.50

BENYAR кварцевые военные наручные мужские часы

Часы стильные, на руке сидят идеально, а главное комфортно. Циферблат большой, все цифры видно чётко. Показывают время, секундомер и календарь, идут без задержек. Циферблат имеет подсветку. Корпус часов противоударный и водостойкий. По функционалу больше напоминают офицерские часы, в принципе оно так и есть. Ношу с большим удовольствием. Посмотреть товар

Цена $22.99

Электронная книга

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Я, конечно, понимаю, что бумажные книги намного лучше электронных, потому что ты можешь перелистывать страницы, чувствовать и лучше погружаться в историю. Но в электронных книгах можно хранить более 100 книг и читать их в любом месте без особого дискомфорта. К тому же, не придется таскать с собой толстенную книгу. Это очень удобно. Настройки экрана подобраны идеально, чтобы не страдала зрительная система, а аккумулятор может держать до нескольких дней. Книги можно будет скачивать прямо с интернета, достаточно выбрать подходящий формат.

Цена $97.87

Zealot S1 Bluetooth динамик водонепроницаемый + фонарик + крепление для велосипеда

Это портативная колонка bluetooth, которая крепится на руле велосипеда и сопрягается с любым устройством с наличием bluetooth. Колонка водонепроницаемая и так же имеет встроенный фонарик, который способен работать в трёх режимах. Кроме того у колонки есть режим радио, а так же поддержка флеш-карт, что бы воспроизводить музыку прямо с них. В наличии у продавца есть 5 разных цветов таких колонок. Колонка заряжается через usb и может непрерывно работать до 10 часов. Весит она всего 260 грамм, а размеры колонки - 5*5*15,5 см. Посмотреть товар

Цена $16.29

Повседневная удобная обувь из трикотажного полотна

Легкие, продуваемые кроссовки на весенний и летний сезоны, позволят вам комфортно себя чувствовать даже при большой температуре, обеспечат должную мягкость и плавность ходьбы. Кроссовки выполнены из сетчатого материала, который обладает хорошей эластичностью и износостойкостью. Из мелочей могу выделить удобные шнурки, которые не буду доставлять вам неудобств. Посмотреть товар

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Беспроводной светодиодный светильник в виде выключателя

Цена $19.08

У многих дома есть кладовка, в которой обычно никаким освещением и не пахнет.

И если, нет желания, тянуть проводку для освещения туда, где вы не так уж часто бываете, можно обойтись вот таким оригинальным светильником. Он выполнен в виде обычного выключателя и может крепиться на стену либо встроенными магнитиками, либо на саморез/гвоздь, а также на двусторонний скотч (не идет в комплекте). Питается от четырех батареек типа ААА и имеет 8 светодиодов на борту.

В отзывах пишут, что светит довольно ярко для своей цены. Посмотреть товар

Цена $2.27