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Полезные товары с Aliexpress: беспроводная зарядка Xiaomi, Bluetooth колонка с дисплеем, Bluetooth ресивер от Xiaomi и другое

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Беспроводная зарядка Xiaomi 20 Вт.

Зарядка однозначно достойная, заряжает быстро, при этом не перегреваясь. При полном заряде автоматически отключается, а при 30% автоматически начинает выполнять свою работе, также это все можно настроить в приложении. Имеет классный внешний вид, корпус прочный, испытал уже падение и это никак не повлияло на работу и внешний вид.

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Цена $16.60

Вакуумная упаковочная машина

Современный полезный гаджет для дома. Благодаря вакуумному упаковщику каждая домохозяйка сможет продлить срок хранения продуктов. Как известно, продукты в отсутствие кислорода хранятся дольше. Ну так вот этот гаджет как раз для этого. Помимо срока хранения, вы также сократите продукты в размерах, так как при вакуумировании пакет сильно сжимается. Это очень хорошо для тех, у кого немного места в холодильнике.

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Данный товар пользуется очень большим спросом на АлиЭкспресс. Конкретно эту модель приобрело почти 1,5 тысячи человек. И более 600 положительных отзывов оставлено на страничке товара. Это шикарные показатели, которым можно доверять. Кстати, сейчас действует хорошая скидка и можно заказать вакуумный упаковщик почти в два раза дешевле.Посмотреть товар

Цена $36.22

Bluetooth колонка с дисплеем

Это продукт Китайской компании FUGN. Динамик имеет мощность 20 Вт. Размер экрана 4,3 дюйма. Устройство поддерживает большинство современных видео и аудиоформатов. Размер самого девайса 12,1х8,2х8,15 сантиметров. Имеется поддержка microSD карты, USB, а также воспроизведение через AUX. Посмотреть товар

Цена $58.96

Bluetooth ресивер от Xiaomi

Если вы тоже хотите избавиться от проводов, но не желаете расставаться с любимыми наушниками, то данный товар определенно для вас. Маленький, стильный, удобный и автономный - вот основные качества данного продукта. Он способен превратить абсолютно любые наушники, или другое устройство с аудиовыходом Jack 3.5 mm, в беспроводной гаджет. Многие покупают себе такой в машину и наслаждаются прослушиванием музыки без проводного подключения. Круто же, не нужно покупать новую магнитолу. Втыкаешь Jack в ресивер, зарядку в ресивер (от USB порта той же магнитолы), чтобы не разряжался. И всё - никаких проблем. Время работы от аккумулятора (ёмкость 96 mAh) 4-5 часов, всё как у средних блютуз наушников. И да, можно не беспокоиться за качество звука, тут всё на высшем уровне. Xiaomi не подводит.Посмотреть товар

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Цена $16.96

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Опять заглот просрался. Буст указывается на одно ядро. Никаких 5.0 по всем ядрам нет и не будет.
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