Полезные товары с Aliexpress: беспроводной ручной пылесос, Xiaomi kiss fish Moka умный стакан для кофе и другое
Умная электрическая сушилка для обуви
Электрическая сушилка для обуви. Пожалуй, очень актуально именно сейчас, когда на улице сыро и промозгло. Идеально сушит, дезинфицирует и дезодорирует абсолютно любую обувь. Температуру сушки можно регулировать в зависимости от степени влажности.Посмотреть товар
Цена $26.95
Xiaomi kiss fish Moka умный стакан для кофе
А это умный стакан-термос от известного Китайского бренда Xiaomi. Чего только не делает данная компания, но все их продукты - наивысшего качества и соответствуют своей цене. Емкость данного термоса составляет 430 мл. Чашка выполнена из нержавеющей стали. Термос имеет LED дисплей на крышке, на котором отображается текущая температура внутри. На выбор предлагается 6 расцветок. Посмотреть товар
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Цена $27.58
Зажигалка-брелок
По размеру напоминающая бочонок для игры в лото, непромокаемая под дождем с возможностью перезарядки - керосиновая зажигалка. Фитиль также можно регулировать и сменять по его окончании. Приятно носить на кольце с домашними или автомобильными ключами.Посмотреть товар
Цена $1.66
Беспроводной ручной пылесос
Пылесос для дома, можно закрепить на стену. Потребляет очень мало энергий, 400 ВТ. Может работать на одном заряде батарей до одного часу, а масса контейнера вмешает 0.5 литра пыли. В комплекте есть несколько насадок для разных поверхностей. Посмотреть товар
рекламаЦена $206.99
Электрический насос для велосипеда
Этот электрический насос отлично подходит для подкачки колес велосипеда. Наверное из минусов этого устройство можно назвать громкое жужжание во время работы. В комплекте с насосом есть книжка (инструкция), но русского языка нет. Поэтому поначалу будет трудно понять как именно им пользоваться. Ну а в целом комплект хороший, богатый, так сказать "на все случаи жизнь". Посмотреть товар
Цена $44.13
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