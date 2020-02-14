Умная электрическая сушилка для обуви

Электрическая сушилка для обуви. Пожалуй, очень актуально именно сейчас, когда на улице сыро и промозгло. Идеально сушит, дезинфицирует и дезодорирует абсолютно любую обувь. Температуру сушки можно регулировать в зависимости от степени влажности. Посмотреть товар

Цена $26.95

Xiaomi kiss fish Moka умный стакан для кофе

А это умный стакан-термос от известного Китайского бренда Xiaomi. Чего только не делает данная компания, но все их продукты - наивысшего качества и соответствуют своей цене. Емкость данного термоса составляет 430 мл. Чашка выполнена из нержавеющей стали. Термос имеет LED дисплей на крышке, на котором отображается текущая температура внутри. На выбор предлагается 6 расцветок. Посмотреть товар

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Цена $27.58

Зажигалка-брелок

По размеру напоминающая бочонок для игры в лото, непромокаемая под дождем с возможностью перезарядки - керосиновая зажигалка. Фитиль также можно регулировать и сменять по его окончании. Приятно носить на кольце с домашними или автомобильными ключами. Посмотреть товар

Цена $1.66

Беспроводной ручной пылесос

Пылесос для дома, можно закрепить на стену. Потребляет очень мало энергий, 400 ВТ. Может работать на одном заряде батарей до одного часу, а масса контейнера вмешает 0.5 литра пыли. В комплекте есть несколько насадок для разных поверхностей. Посмотреть товар

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Электрический насос для велосипеда

Цена $206.99

Этот электрический насос отлично подходит для подкачки колес велосипеда. Наверное из минусов этого устройство можно назвать громкое жужжание во время работы. В комплекте с насосом есть книжка (инструкция), но русского языка нет. Поэтому поначалу будет трудно понять как именно им пользоваться. Ну а в целом комплект хороший, богатый, так сказать "на все случаи жизнь". Посмотреть товар

Цена $44.13