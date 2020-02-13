Полезные товары с Aliexpress: Huawei Bluetooth колонка, смарт часы, Xiaomi мини-электробритва и другое
Huawei Bluetooth динамик
Замечательная фирменная модель от компании Huawei. Водонепроницаемая колонка с двумя большими динамиками излучает невероятно чистый и качественный звук. Также присутствует функция объемного звучания, а еще колонка выполнена в разных цветовых и стилевых исполнениях. Тут вы можете выбрать на свой собственный вкус и цвет. Колонка весит достаточно немного, всего – 400 грамм. А в диаметре она 6.3 сантиметра. Заряжается колонка до 100% за 4 часа, хотя работать во включенном режиме может около 10 часов. А вообще батарея может держаться до 8 дней, если колонка работает в автономном режиме. Посмотреть товар
Цена $23.65
Умные часы
Смарт часы с тремя циферблатами, есть функции календаря с датой и днем недели, таймер, хронограф, секундомер. Внутренняя память в размере 512 мб, уведомления с телефона о звонках и сообщениях. Батарея на 300 ма.ч. Скругленный дизайн, металлический корпус, боковые кнопки настройки. Ремешок из кожи с регулировкой. Посмотреть товар
Цена $184.99
Xiaomi Mijia мини-электробритва
рекламаЗа счёт своих небольших габаритов удобно брать с собой в отпуск или в машину. С бритьём справляется на отлично,быстро и качественно бреет. Водонепроницаемая, подходит как для влажного бритья так и для сухого.Заряда хватает на две недели, далее приходится заряжать от сети. Есть одна кнопка с помощью которой всё включается, крепкий внешний вид. Посмотреть товар
Цена $14.33
Бесконтактный прибор для измерения температуры
Это современный термометр, который измеряет температуру без касания благодаря инфракрасному излучению. Можно выбрать режим измерения: по Цельсию или по Фаренгейту. Измерить температуру можно направив термометр ко лбу. Это очень удобно и быстро, по сравнению с привычными методами.Посмотреть товар
Цена $16.00
Xiaomi Mijia умная камера 1080p HD
Домашняя умная HD камера, предназначенная для безопасности. Следить за детьми, за животными или просто за домом. Интересная функция – можно передавать звуки благодаря встроенному динамику.
рекламаСнимает в 1080р, работает на 110 градусов. Есть режим ночной съемки и датчик движения. Два режима хранения записей: U-диск + sd-карта. Управлять умным гаджетом будет возможно при помощи специального приложения на смартфоне.
Цена $30.92
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