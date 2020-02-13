Huawei Bluetooth динамик

Замечательная фирменная модель от компании Huawei. Водонепроницаемая колонка с двумя большими динамиками излучает невероятно чистый и качественный звук. Также присутствует функция объемного звучания, а еще колонка выполнена в разных цветовых и стилевых исполнениях. Тут вы можете выбрать на свой собственный вкус и цвет. Колонка весит достаточно немного, всего – 400 грамм. А в диаметре она 6.3 сантиметра. Заряжается колонка до 100% за 4 часа, хотя работать во включенном режиме может около 10 часов. А вообще батарея может держаться до 8 дней, если колонка работает в автономном режиме. Посмотреть товар

Цена $23.65

Умные часы

Смарт часы с тремя циферблатами, есть функции календаря с датой и днем недели, таймер, хронограф, секундомер. Внутренняя память в размере 512 мб, уведомления с телефона о звонках и сообщениях. Батарея на 300 ма.ч. Скругленный дизайн, металлический корпус, боковые кнопки настройки. Ремешок из кожи с регулировкой. Посмотреть товар

Цена $184.99

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