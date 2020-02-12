Необычные наручные часы

Наручные часы с широким циферблатом отлично подойдут для тех, кто хочет приобрести себе необычный аксессуар. Циферблат имеет яркий и необычный дизайн, который понравится молодым людям. Диаметр циферблата – 40 мм. В качестве основы используется надежный кварцевый механизм, который создан в Японии. Сзади механизм защищает крышка, выполненная из высококачественной нержавеющей стали. Часы имеют водонепроницаемость в 3 атмосферы, поэтому незначительное попадание воды не станет какой-то серьезной проблемой. Посмотреть товар

Цена $13.59

Xiaomi Mijia 6 Вт Настенный светодиодный светильник

Настенный светодиодный светильник круглой формы. Интересное решение для декоративного освещения. Например, его можно повесить над кроватью в спальной, или над диваном в гостиной. Состоит из основания с углублением и самого светильника. Светильник можно вращать на 360 градусов. Можно поместить его полностью в углубление, либо сделать так, чтобы он немного свисал, благодаря чему света в помещении будет больше. Доступные цвета: чёрный и белый. Цветовая температура на выбор: холодный белый или тёплый белый. Мощность 6 ватт. Низкое энергопотребление и долгий срок службы светодиодов, > 50000 часов. Размеры: 140 * 70 мм.

Посмотреть товар Цена $19.92

Насадка для веб камеры

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А это специальный чехол, предназначенный для веб-камеры ноутбука. В последнее время появилось немало случаев, когда люди жаловались на то, что их ноутбуки были взломаны, а все происходящее дома - транслировалось по веб камере от ноутбука. Такая магнитная насадка поможет Вам обезопасить себя и свое личное пространство. Насадки продаются как комплектами, так и поштучно.

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Цена $0.59

Экшн-камера

Прекрасная камера, на которую вы сможете снимать все что захотите. Даже барьерный риф, если вам вдруг захочется, конечно. Насколько мне известно камера свободно снимает под водой и сохраняет герметичность до 30 метров глубины. Она снимает в 4К – 30 кадров в секунду. 2.7к – 30 кадров в секунду. 1080Р – 60 кадров в секунду. Казалось бы, что еще нужно? 720Р – 120 кадров в секунду. Общие мегапиксели – 12. Выглядит она довольно стильно и не потребует от вас специальной настройки, все очень просто. К камере идет футляр, кейс и еще много других примочек, в том числе и карта памяти. Есть возможность оформить отправку из России, так что посылка явно будет идти быстрее, чем из Китая. Но выбирать определенно вам. Посмотреть товар

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Автомобильное зарядное устройство

Цена $35.74

Еще один небольшой, но очень полезный гаджет – зарядное устройство в прикуриватель авто. Главным преимуществом является компактные размеры, а приятная синяя подсветка поможет поставить на зарядку смартфон без каких-либо проблем даже в полной темноте. Посмотреть товар

Цена $1.22