Профессиональные стерео наушники с микрофоном

Профессиональные студийные наушники, с беспроводным и проводным подключением. Стерео гарнитура имеет мягкие амбушюры, поворотные динамики, обладает хорошим шумоподавлением. Частота звук в диапазоне 20 - 21 000 герц. Используются как мониторные, игровые. Удобный дизайн и эргономика, качественная сборка. Посмотреть товар

Цена $18.65

Модель автомобиля 1:24 Mercedes S-CLASS

Модель автомобиля FX Mersedes S500 G500 из сплава металлов и абс пластика. Подарочная игрушка для мальчиков,или людей коллекционеров. Размеры игрушки 19*8*6 см. Масштаб модели 1:24. Представлена в разных цветовых вариантах. Особенности технологии-литье выполнено под давлением. Масса 0,400 гр. Посмотреть товар

Цена $24.20

Профессиональный зубная нить Xiaomi 50 шт./кор.

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Это маленькая коробочка с зубными нитями на каждый день. Не очень приятно, когда мелкие куски мяса застревают между зубами. Приходится выковыривать их зубочистками или использовать нитки от одежды. Коробочка с прочными нитками может быть всегда под рукой. К тому же, есть в комплекте приспособление, куда можно закрепить нить и удобно доставать остатки еды.

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Цена $2.30

Xiaomi PETONEER умный освежитель воздуха для кошачьего туалета

Очень классное приспособление для кошачьего туалета и не только. Этот очиститель воздуха приспособлен для устранения неприятного запаха после посещения котом туалета. Благодаря инфракрасному датчику движения, прибор начинает работать сразу после того как котик сходит. С неприятным запахом справляется отлично, при этом не маскирует его освежителями, а именно устраняет сам запах. Действительно крутая вещь.



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Цена $18.81