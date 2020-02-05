Т-образный разъем

Это специальный Т-образный разъем для IPhone. Благодаря этой штуке вы можете подключить к смартфону и наушники и зарядное устройство. Такая проблема встречается на IPhone от 7 поколения. Конечно, проблема решается, если у вас наушники беспроводные, но ведь многие ходят с проводными. Вещь крайне удобная в повседневной жизни. Посмотреть товар

Цена $0.85

Baseus 30000mAh power Bank USB C PD 3,0

Внешний аккумулятор от известного Китайского бренда Baseus. Он имеет емкость 30000 мАч. Этот повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки. На аккумуляторе располагаются 4 порта USB, порт micro USB, порт USB Type-C, и порт Lightning. Одновременно можно заряжать сразу несколько устройств.

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Охлаждающий вентилятор для ноутбука

Цена $38.99

Компактное устройство для дополнительного охлаждения. Подойдет для ноутбуков, где вентиляционные отверстия расположены по бокам. Есть дисплей, на котором отображается температура воздуха на выходе охлаждающего устройства. Максимальная скорость вентилятора 5500 оборотов в минуту. Размер 8,5 см на 8 см на 3,5 см. Есть доставка из РФ.

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Цена $19.71

Леденцы для кошек

Полезные леденцы для кошек. Обеспечит вашего любимца витаминами и микроэлементами, а также поможет снимать стресс. Что особенно актуально для питомца, если в доме есть дети. Лакомство состоит из кошачьей мяты и рыбьего жира. Вес леденца 12 г, его должно хватить примерно на неделю. Приклеивается на стену или на окно - лучше всего в том месте, где ваш кот чаще всего сидит. Посмотреть товар

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Ёршик для унитаза

Цена $0.36

Ёршик специально для тех, кто испытывает особую любовь к президенту США Дональду Трампу. Заведи себе своего личного маленького президента и он на отлично справится даже с самой грязной работёнкой. Посмотреть товар

Цена $1.17



