Полезные товары с Aliexpress: Т-образный разъем для iPhone, Baseus 30000mAh power Bank, охлаждающий вентилятор для ноутбука
Т-образный разъем
Это специальный Т-образный разъем для IPhone. Благодаря этой штуке вы можете подключить к смартфону и наушники и зарядное устройство. Такая проблема встречается на IPhone от 7 поколения. Конечно, проблема решается, если у вас наушники беспроводные, но ведь многие ходят с проводными. Вещь крайне удобная в повседневной жизни.Посмотреть товар
Цена $0.85
Baseus 30000mAh power Bank USB C PD 3,0
Внешний аккумулятор от известного Китайского бренда Baseus. Он имеет емкость 30000 мАч. Этот повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки. На аккумуляторе располагаются 4 порта USB, порт micro USB, порт USB Type-C, и порт Lightning. Одновременно можно заряжать сразу несколько устройств.
рекламаЦена $38.99
Охлаждающий вентилятор для ноутбука
Компактное устройство для дополнительного охлаждения. Подойдет для ноутбуков, где вентиляционные отверстия расположены по бокам. Есть дисплей, на котором отображается температура воздуха на выходе охлаждающего устройства. Максимальная скорость вентилятора 5500 оборотов в минуту. Размер 8,5 см на 8 см на 3,5 см. Есть доставка из РФ.
Цена $19.71
Леденцы для кошек
Полезные леденцы для кошек. Обеспечит вашего любимца витаминами и микроэлементами, а также поможет снимать стресс. Что особенно актуально для питомца, если в доме есть дети. Лакомство состоит из кошачьей мяты и рыбьего жира. Вес леденца 12 г, его должно хватить примерно на неделю. Приклеивается на стену или на окно - лучше всего в том месте, где ваш кот чаще всего сидит.Посмотреть товар
рекламаЦена $0.36
Ёршик для унитаза
Ёршик специально для тех, кто испытывает особую любовь к президенту США Дональду Трампу. Заведи себе своего личного маленького президента и он на отлично справится даже с самой грязной работёнкой. Посмотреть товар
Цена $1.17
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