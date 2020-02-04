Металлический USB конденсаторный записывающий микрофон

Корпус микрофона достаточно увесистый, выполнен из металла и очень качественно, ничего не люфтит и не скрипит. На треноге стоит максимально уверенно. Вообще, изготовлено все по совести, придраться просто не к чему. Редко в наше время испытываешь удовольствие от качества исполнения за столь невысокую стоимость девайса. Поражен.

После подключения к ПК, микрофон в системе определился автоматически (Win 10 x64). Микрофон обладает высокой чувствительностью, качество записи звука отличное, особенно, если находиться от микрофона на расстоянии 20-30 см. В целом, за такие деньги, микрофон шикарен, отлично подойдет для стриминга и вебинаров. Однозначно рекомендую к покупке!

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Цена $31.99

Карманные ножи для выживания

Карманный складной нож с клинком из высококачественной коррозионно-стойкой порошковой стали марки CPM 20CV. Эта сталь относится к высшему классу и отличается высокой стойкостью режущей кромки. Она может выдержать самое агрессивное использование, поэтому этот нож отлично подойдёт для путешественников и отдыха на природе. Длина клинка 8.8 см, ширина 2.9 см, толщина 3.2 мм. Покупатели оставляют много восторженных отзывов.

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Цена $28.98

Брелок для ключей

Прикольный и стильный брелок на ключи. Сделан он в виде спортивного тормозного диска. Для автолюбителей такой брелок будет по душе. Вес изделия 45 грамм, а диаметр диска 4,7 сантиметра. На выбор предлагается несколько вариантов брелка - по разным цветам, а также в виде литого диска автомобиля. Посмотреть товар

Цена $10.62

Креативные кружки с крышкой и ложкой

Красивая керамическая кружка с логотипами супергероев. На выбор можно взять несколько разных супергероев, таких как железный человек, тор, человек-паук, капитан америка, халк, бетмен и супермен. Сама кружка окрашена в чёрный матовый цвет с золотистым рисунком. Кружка объёмом в четыреста миллилитров очень удобно сидит в руке и вмещает в себя много чая, кофе или другого напитка. Кружка сделана качественно, краска нигде не плывёт, в общем, стоит того, чтобы купить.

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Цена $5.03

Гравер

Электрический компактный гравер. Работает от сети 220 вольт. С его помощью можно выгравировать различные надписи и узоры на таких поверхностях как: металл, дерево, пластик, стекло, камень и так далее. Имеет 5 скоростных режимов, которые переключаются ручкой на корпусе. Размеры устройства: 17 * 4.6 см. Длина шнура 1.2 метра.

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Цена $11.71