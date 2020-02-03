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Полезные товары с Aliexpress: xhp90.2 самый мощный светодиодный фонарик, цифровой оксиметр, цифровая метеостанция

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xhp90.2 самый мощный светодиодный фонарик

Фонарь сделан качественно. Светит далеко и ярко. Не 1 км, но свои 500 метров берет свободно. Для охоты хватит с головой. Легкий, в руке сидит удобно. Индикатор зарядки удобный и можно заряжать через USB кабель. Но это займет практически весь день для подзарядки 2x5500 мАч 26650 батарей которые в нем используется. Быстрее будет вытащить батареи и зарядить их в хорошем зарядном устройстве для аккумуляторов током не выше 1000 или 2000 мА/ч.

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Цена $7.89 - 32.59

Крепление для велосипеда

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Держатель для велосипеда с креплением за переднюю вилку. Подходит для любого типа вилки. Надёжно фиксируется с помощью ручки. Полезная вещь для перевозки велосипеда в багажнике автомобиля или на крыше. Держатель обеспечивает высокую устойчивость и безопасность. Имеет специальные отверстия под болты для крепления к какой-либо платформе или конструкции.

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Цена  $12.43

3,2 м x 38 мм уплотнительная лента для ванной

Как вы уже поняли, это лента предназначена для перекрытия стыков между плиткой и ванной или раковиной. Один рулон ленты имеет длину в 3.2 метра, а ширина составляет 3.8 см. В продаже были 4 цвета, уже остались 3, учитывая более 12 тысяч заказов, не удивительно что заканчиваются.

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Цена $3.68

Цифровой оксиметр на палец

Пульсоксиметр — медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня насыщенности кислорода в крови. В здоровье любого человека важное значение играет кислород. При недостаточном поступлении в организм кислорода начинается гипоксия, хуже работают органы и системы. Сложность в том, что о недостатке кислорода в своем организме сам человек может только догадываться, но этот прибор поможет выявить проблему на ранних стадиях. посмотреть товар

цена $10.48

Оконный термометр гидрометр

Цифровая метеостанция устанавливается на стекло, датчики измеряют температуру и влажность. Большой информативный жк дисплей, диапазон измерений от -20 до 70 градусов. Точность прибора 0,1 %. Рабочее напряжение 1,5 вольта от батареек типа ААА. Размер 110 на 20 мм. Расположить можно на окно и двери.

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Цена  $3.99

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