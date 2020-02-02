Б/у игровые видеокарты XFX RX 580 4GB 256bit GDDR5

AMD Radeon RX 580 на 4 Гб - хорошее решение для игр, так как для игр в разрешении Full HD на высоких/максимальных настройках графики этой карты хватит ещё надолго. А уж для танков, доты и CS этой карточки хватит как минимум лет на 5. Карточка дешевая, потому что б/у. Продавец заверяет, что она НЕ после майнинга. Но тогда не очень понятно, откуда у него их такое количество: более 870 заказов как бы. Впрочем, и после майнинга часто видеокарты оказываются в существенно лучшем состоянии, чем после некоторых "юзверей". В данном случае отзывы очень положительные, можно брать.



Цена $92.94

ROCK type C 5A usb type C

Данный usb-кабель выполнен с оплёткой из прочного нейлона и обладает превосходными качествами гибкости и прочности при перегибах, а также очень устойчив к растяжениям. В наличии кабель трёх размеров длины: 50, 100 и 200 см и трёх расцветок: красный, синий и чёрный. Обеспечивает быструю зарядку различных гаджетов за полтора часа. Встроенный чип защищает аккумулятор от перезаряда и обеспечивает стабильность тока.

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Xiaomi inFace электрическая чистящая массажная щетка для лица

Цена $1.62 - 3.26

Щеточка классная. Есть 3 режима скорости, в основном пользуюсь на самом быстром. Щетка размером с ладошку, удобно лежит в руке, хороший силикон. Очищает тоже нормально, неплохой аналог щеточкам форео. Зарядку держит долго. за 2 месяца ежедневного использования заряжала только 2 раза. Рекомендую к покупке. Посмотреть товар

Цена $14.08

Многофункциональная овощерезка с 8 нарезающими лезвиями

Приспособление для быстрой нарезки овощей, фруктов и других продуктов питания. Сначала вам нужно разрезать, например, огурец на несколько долек с помощью обычного кухонного ножа. Затем поочерёдно кладите дольки одну за другой на специальную подставку с лезвиями и резко закрывайте их крышкой. На выходе вы получите маленькие кусочки квадратной формы. посмотреть товар

цена $5.17 - 13.30

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