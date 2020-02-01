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Полезные товары с Aliexpress: деревянные наручные часы, xiaomi зеркало для макияжа, стильные современные кроссовки

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Товары за 1 рубль в Ситилинке всего 2 дня
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Shifenmei деревянные часы

Стильные мужские наручные часы с кварцевым механизмом. Интересный циферблат, представляющий собой механический счётчик, показывающий часы и минуты. Часы полностью из дерева, включая браслет. Кнопки, нижняя крышка и пряжка из нержавеющей стали. Две кнопки справа предназначены для регулировки минут, а кнопки слева для регулировки часов и применения настроек. Диаметр циферблата 47 мм. Длина ремешка 23.5 см. Посмотреть товар

Цена $27.68

xiaomi Mijia, зеркало для макияжа

Это современное зеркало для нанесения макияжа. Это зеркало – отличный помощник, который оснащен функцией сенсорного управления подсветки. Когда женщина красится, ей важно, чтобы был хороший источник света и отличное зеркало. Все эти критерии удовлетворяет интеллектуальное зеркало. Можно управлять яркостью и интенсивностью света, менять положение зеркала и наклон. Только вот, придется подключать к источнику питания. Провод в комплекте.

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Цена $12.59

Автомобильный видеорегистратор, радар-детектор с gps Full HD 1296P 1080P

Автомобильный гаджет с радаром детектором, пишет в качестве 1080р, запись происходит на карту памяти, поддерживает до 32 гб. Угол обзора до 170 градусов. Скорость съемки до 30 кадров в сек, есть датчик движения, инфракрасная подсветка для ночного режима работы. Питание от 12 вольт, монтаж внутри салона.


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Цена $78.27

Метеостанция

Представляет собой экран, на котором отображается температура, лунный день, осадки и т. д. и внешний датчик, его необходимо устанавливать снаружи. Если у вас дом, то на крыльце, если квартира, то мы ставили за окном на кухне. Работает от батареек АА (4 шт.) либо от розетки. Можно заказать с деревянной рамкой, либо с черной рамкой, разницы великой нет, это больше зависит от ваших потребностей и интерьера) Уже более 2000 человек сделали заказ, и более 1000 человек оставили свои отзывы.

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Цена $21.66

 Quick Charge 3,0 Быстрая зарядка Док-станция

Куча современных гаджетов требуют регулярной подзарядки. А чтобы они все могли заряжаться в одном месте, и при этом заряжаться быстро - понадобится зарядная станция. У данного экземпляра 8 портов USB для зарядки. 3 из них поддерживают стандарт QC 3.0, а остальные 5 выдают ток силой до 2.4 А. Чтобы девайсы не царапались друг об друга, в конструкции предусмотрены 8 пластиковых прозрачных разделителей, выполняющих функцию подставки.

Цена  $28.50

Bluetooth-колонка

Колонка совместима со всеми устройствами, поддерживающими bluetuooth, так же к ней можно подключиться по AUX или включать музыку с флешки. Можно выбрать колонку цветом "под дерево", либо из чёрного пластика. В комплекте к колонке идёт пульт, что очень удобно, да и выглядит колонка довольно стильно, её можно подключить к ТВ или компьютеру и наслаждаться звуком) Размер 12х19х15 см конечно небольшой, но поверьте, звук и качество стоят этой малютки.Посмотреть товар

Цена $30.89

Набор маркеров

Набор разноцветных маркеров. Включает в себя двенадцать штук. Хорошо подходят для различных задач, которые только могут потребоваться от обычного маркера. Можно рисовать ими, можно раскрашивать картинки, можно выделять слова в тексте и эти же слова подчёркивать различными цветами в зависимости от важности информации. А благодаря специальному маркеру можно добиться очень интересного эффекта на уже нарисованном изображении. Очень крутые маркеры, советую.

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Цена $6.91 / набор (12 шт.)


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