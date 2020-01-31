Ugreen USB адаптер USB C на Micro USB

Компактный, качественный адаптер - переходник. Работает OTG, передача данных по USB, и главное быстрая зарядка на новых смартфонах. Проверял тестером, ток зарядки такой же как на оригинальном кабеле зарядки! Отличная, товарная упаковка. Можно спокойно брать в подарок - стыдно не будет. К телефону подключается надежно, в гнезде не люфтит и не болтается. Качество Ugreen как всегда на высоте, продавец достойный, однозначно советую.

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Цена $1.85

samsung USB 3,1 флеш-накопитель

Компактная флешка с большой скоростью передачи данных. Скорость считывания до 300 МБ/с обеспечивает отличную эффективность передачи данных. Понадобится 10 секунд, чтобы отправить 3 ГБ видео в формате 4 K UHD. Приходит в фирменной упаковке, максимальный объём 256 гигов, сам пользуюсь на 128 в принципе хватает для всего. Качество исполнения на высоком уровне.

Ещё есть маленький плюс, она противоударная и не боится воды.

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Цена $11.85

COOLCOLD охлаждающая подставка для ноутбука

Эта охлаждающая подставка для ноутбука, предназначенная для игр, может поддерживать ноутбуки размером до 15,6 дюймов. Шесть светодиодных вентиляторов создают мощный воздушный поток, скорость вентилятора может достигать макс 2600±10% об/мин. Есть ещё три режима работы вентиляторов: это режим, когда включены все вентиляторы, когда работают три больших и три маленьких. Охлаждает на отлично, раньше подносил руку к решётке и обжигался. А теперь там дует холодный ветерок. Всё-таки 6 вентиляторов лучше 1 в ноутбуке. Однозначно рекомендую продавца и магазин.



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Yee 1800mAh настольный светильник

Цена $18.74

Портативный светодиодный настольный светильник Xiaomi. Удобно складывается. Имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 1800 мАч, заряда которого должно хватить до 40 часов использования. В комплекте идёт USB-кабель для зарядки. Цветовая температура 3700K. Высокий индекс цветопередачи (CRI) 90 Ra. Светильник имеет 3 режима яркости.

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Цена $20.60

Силиконовый ремешок для huawei Honor Band 4, Band 5

Предназначен для замены стандартного ремешка. Доступно 10 цветов на выбор. Размер можно регулировать в зависимости от ширины запястья, подходит практически для всех. Легко моется, не нужно беспокоиться о выцветании. Легкий и удобный, приносит комфорт во время занятий спортом.

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Цена $0.58