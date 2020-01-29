Полезные товары с Aliexpress: Xiaomi Mi робот пылесос, цифровой осциллограф и другое
Xiaomi Mi робот пылесос
Нет ничего приятнее чем чистый дом, особо когда сам ничего не делал, но так не бывает(( хотя нам может помочь в этом робот пылесос, который может держать в чистоте наш пол. Лично я был бы рад такому подарку на новый год или даже на день рождения, так не охота прибираться, холостяцкая жизнь она такая.
Цена $233.99
Шестиугольная латунная ручка
Ручка из латуни весит 42 грамма и является прекрасным подарком для тех, кто любит необычные канцелярские принадлежности высокого класса и отличного качества. Благодаря своему дизайну, у ручки очень удобный захват, что позволяет писать ей довольно продолжительное время без устали для руки. В комплект входит подарочная чёрная коробочка, в которой ручка выглядит строго и элегантно. В наличии товар двух расцветок: чёрного и золотистого.
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Цена $9.43
3D светодиодный настенные часы
Очень популярны уже длительное время. Это универсальные часы, которые можно поставить на стол или тумбочку, можно повесить на стену. Есть будильник, три режима яркости. Информативные при любом освещении. Простота в использовании, надежность, приемлемая цена. Все эти факторы сделали их популярными.
рекламаЦена $10.76
FNIRSI-5012H цифровой осциллограф с экраном 2,4 дюйма
Перед Вами цифровой осциллограф, лучший среди всех из своего ценового сегмента. Модель - FNIRSI-5012H. Размер экрана 2,4 дюйма. Данное устройство выдерживает напряжение до 600 В. Внутри установлен аккумулятор, емкостью 3000 мАч, которого хватает в течении 8 часов непрерывного использования. Более подробно о характеристиках Вы можете почитать по ссылке ниже.
Цена $68.20
GSM GPRS микро gps чип трекер
Мини gps чип трекер, для наблюдения за местоположением объектов как недвижимых так и передвигающихся, обрабатывает из перемещение и передает данные о маршруте на телефон, можно управлять сигналами и командами прибора через программу приложение. Обмен идет через мобильного оператора по каналу gsm, размер 35 на 20 мм, рабочая
температура устройства -20 до 70 градусов. Радиус действия сопряжения до 10 метров. $15.26
Цена $15.26
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