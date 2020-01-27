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Полезные товары с Aliexpress: двойное беспроводное зарядное устройство, Bluetooth fm-передатчик, цифровые кухонные весы

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Baseus 15 Вт Двойное беспроводное зарядное устройство

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Цена $17.27

Работает отлично, светодиод не слепит, при зарядке плавно мигает. Устройства отображают процесс зарядки только первые 15 секунд, потом продолжают заряжаться с выключенными экраном (iPhone) и индикатором (наушники). Качество на высоте: металлический корпус, стеклянный верх. По виду стоит гораздо больше тысячи рублей. Брал за 1300. В комплекте нет БП, но взял БП этого же производителя на 18 ватт

Автомобильное зарядное устройство Bluetooth fm-передатчик

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Цена $12.14

Отличный товар. Абсолютно оправдал ожидания. При покупке следует учесть, что это устройство несовместимо со старыми розетками (там, где действительно используется прикуриватель) - штекер коротковат, не достаёт до контакта. Громкая связь, микрофон, приемлем - собеседник слышит посторонние шумы, но в целом, слова различимы.

Цифровые кухонные весы

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Цена $11.74


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Продавец абсолютно честно сделал скидку на распродаже 11.11. более того, отправил заказ в тот же день, за что отдельная благодарность! Весы пришли довольно быстро, упакованы идеально! Пупырка, коробка, защитный картон, пакет, всё на 5+. Питаются от двух батареек ААА, в комплекте их не было, но и не должно было быть, ножки резиновые, весы не скользят по столу. Изготовление очень качественное. Пластик приятный на ощупь, запахов никаких нет. Размеры точно, как в описании, кнопки сенсорные, работают очень чётко. Экран яркий и приветливый - весы даже здороваются при включении! Проверил аптекарским калибровочным гирьками - результат потрясающий. Весы очень точно показали массу! Я очень доволен весами, они идеальны. Также идеален и продавец, который сработал очень чётко, быстро и честно. Рекомендую.

 Вакуумный мешок для хранения одежды

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Цена $1.03




Доставка до Москвы составила 50 дней. Заказывала несколько штук разных размеров, проверила только один для пробы, 50*70. Детских вещей туда влезло много. Вакуум держит. Воздуха там было не много, поэтому особого чуда не произошло, уменьшился немного, стал плотным. Поэтому если простые летние вещи хранить особо место не сэкономишь. Но вот если туда поместить одеяла, куртки и прочие объемные вещи, набитые пухом или синтепоном, они реально займут меньше места! В общем пакетами я довольна, буду использовать их для хранения зимних вещей. Рекомендую!

Rayfox газовые протекторы для плиты

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Цена $0.92

Посылка пришла за месяц. Накладки тонкие, одинаковые, размер 270х270. На открытом огне не плавятся. Отмываются от жира легко в отдельной ёмкости, на надо всю плиту отдраивать.

Многофункциональные кухонные ножницы

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Цена $3.38

Здравствуйте всем, привет все. Посылка пришла за 15 дней. Ножницы хорошие, очень острые, можно с лёгкостью разделать курицу и рыбу. Брал за 362р. Трек отслеживался до России. Спустя больше месяца моим владением ножницами, могу сказать следующее, пользовался довольно часто, не затупились, обрабатывал рыбу, резал картон. К покупке рекомендую, заточка отличная да и металл хорош.  

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