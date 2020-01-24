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Полезные товары с Aliexpress: стойка металлическая для паяния, сетевая карта 1000 Мбит/с, усилитель сигнала GSM

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Стойка металлическая

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Цена $1.68 - 7.59

Приспособление для паяния. Металлическая стойка с увеличительным стеклом и светильником (работает от трех батареек ААА). Есть поперечная штанга с прищепками для зажима плат. Подставка для паяльника. Стойка гибкая, основание пластиковое, легкое и не устойчивое, поэтому нужно придумать как его закрепить или утяжелить.

PCI-E сетевая карта 1000 Мбит/с

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Цена $1.11

Простенькая сетевая карта, которая подключается в разъём Mini PCI-e на материнской плате. Производителем заявлено использование чипа Realtek с поддержкой скорости до 1 Гбит/с.

По результатам тестом уверенно держит скорость 0.9 Гбит/с, что более чем достаточно для 99.9% пользователей. Подыскивать рабочие драйвера для этой платы не придётся - отлично работают и те, которые Windows устанавливает по умолчанию.

 Усилитель сигнала GSM

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цена $40.48

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Повторитель сигнала, для установки в местах с плохой мобильной связью. Просто крепите повыше и направляете в сторону ближайшей вышки. Можно даже просто наугад покрутить и найти точку, где сигнал становится лучше всего. Справляется со своей задачей лучше некуда. Если раньше нужно было ещё постараться найти на участке место, где сможешь позвонить, то теперь звонить можно по всему дому. В комплекте идёт антенна, ресивер и провод на десять метров, чтобы соединить всё это в месте. Так же есть и блок питания. Берите, не пожалеете.

Керамическая кружка с держателем чайного пакетика 

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Цена $13.41

А это необычная чашка для чая. Дело в том, что она сделана специально с отсеком для выжимания чайного пакетика. Теперь Вам не придется наматывать пакетик на чайную ложку. Достаточно потянуть пакетик по встроенному отсеку, который сразу же отожмет его. Сама чашка сделана из керамики. Ее объем 330 мл.

Электронные весы для измерения точные весы для тела

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Цена  $8.54 Многофункциональные весы для измерения вашего веса и подсчёта сопутствующих параметров, таких как количество жира в организме и так далее. Работают от двух пальчиковых батареек типа ААА, которых хватит на долго, ведь они включаются автоматически, когда на них становишься и так же отключаются, когда сойдёшь. Куча разных настроек на все случаи жизни. Идеальный вариант.

Зимняя удочка на судака 65 см, 75 г, углерод

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Цена $10.12

Удочка хорошая, очень жесткая. Видимо судака можно на глубине не только просечь, но и выдрать челюсть)))) На соединении болталась. Клеил 2 раза. Сейчас вроде не болтается. Поставил мелкий мульт, но думаю лучше надо ставить безинерционку или катуху leo. Доставка очень быстрая, даже слишком, как будто из соседнего города привезли)))) Давненько мне так быстро не приходили мелкие пакеты из Китая.

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