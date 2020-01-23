350 мл Автомобильный электрический чайник термос 12 В

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Цена $29.71

Довольно оригинальное переосмысление идеи с чайником. Или термосом. Собственно, это скорее именно термос с индикацией температуры внутри и отличной колбой из нержавейки.

Но ещё у него есть зарядка на 12В от прикуривателя, которая изящно меняется на обычный (только очень толстый) USB-шнур для подогрева от внешнего аккумулятора с поддержкой высоких токов.

ZEALOT S8 беспроводной Bluetooth динамик

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Цена $28.74

Колонка пришла очень быстро. Получил в пункте выдаче рядом с домом. Колонка отлично работает. Упакована очень хорошо. Очень качественно сделана. С телефоном связь есть. С карточки играет. Звук приличный. Управляется легко. В комплекте мягкий резиновый чехол. Вместе с ним можно установить в велосипедный держатель для бутылки. Зарядка с USB шнуром. Аудио шнур и карабин.

Трехдиапазонный беспроводной WiFi роутер 2,4G + 5 ГГц

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Цена $24.63

Пришло очень быстро! Даже не ожидал, хотя в отзывах об этом писали. Коробка упакована просто в мешок, но ничего не пострадало и даже не помялось внешне. Вилка европейская и инструкции на английском и немецком языках. Выглядит очень прилично, надпись на лицевой стороне светится цветом в зависимости от связи (красный - связи нет, синий - подключено, мигает фиолетовым - ищет сеть). Качество сборки соответствует. С Google Play скачал приложение на телефон и легко подключился к самому роутеру. Пока очень доволен покупкой. Продавца очень рекомендую. На мои вопросы отвечал в течении 10-15 мин. Попросил указать для таможни цену ниже, сделал без проблем.

Зарядное устройство для аккумуляторов

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Цена $7.75

Хорошая зарядка, на экран выводит много информации, сама определяет тип аккумуляторов и ёмкость. Доставка достаточно быстрая. Коробка была помята, за это думаю надо сказать спасибо почте России, но внутри всё целое и рабочее. Во время зарядки 4ех аккумуляторов греется но не критично.

Оперативная память kingston для настольных ПК 2 ГБ 2G 800 МГц

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Цена $3.59

Брал 4 плашки по 2ГБ. Приехали. У одной царапины на контактах. Но работает. Не работала как раз на вид в отличном состоянии. Не стартует комп ну никак (мать Abit P35Pro). Переставил в другой, мать ASUS P5E W HDMI) заработало. Но частота 667 MHz вместо обещанной 800. Козлила как раз та самая безупречная на вид плашка. У нее оказались другие тайминги.(Slot2) Пробовал её в разных слотах, везде картина одна. Картинки с CPU-Z прилагаются. Заменил её из прежних запасов, все заработало как надо. Продавец твердил своё, что дескать все проверено и работает. В общем плюнул на бесполезную полемику.



