Умные часы Amazfit T‑Rex

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Цена $149.99

Новые умные часы Amazfit T‑Rex с прочным водонепроницаемым корпусом, AMOLED‑дисплеем, фитнес‑трекером, поддержкой 14 спортивных режимов, пульсометром и GPS‑модулем. Без подзарядки работают около 20 дней в стандартном режиме.

Стабилизатор Zhiyun

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Цена $66.36

На этой странице не один, а сразу 3 отличных стабилизатора для съемки фото и видео на смартфоны. Лучше всего справляются с iPhone и Samsung.

Какой выбрать? Все зависит от цели: Smooth Q — компакт для постоянного ношения; Smooth Q2 ещё меньше, но проще; Smooth 4 напичкан функциями и подойдет даже для профессиональной съемки.

Портмоне

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Стильное портмоне из натуральной кожи, выполненное в интересном решении. Внутри большое количество мест для карт, как кредитных, так и дисконтных, а по середине свободное место, куда можно положить ключи, пачку сигарет, да что угодно.

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Цена $13.32

Дышащие кроссовки

Кроссовки вещь легкая и не заменимая в повседневной жизни. Надел и пошел, так можно сказать про эти кроссовки. В них имеется амортизированная подошва, которая поможет не уставать вашим стопам даже при долгой прогулке. А дышащий материал не позволит даже в разгар лета, вспотеть вашим ногам.









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Цена $6.12

Светодиодный ручной душ с ЖК-дисплеем

Душевая лейка оснащена подсветкой, которая меняет цвет по вашему желанию. Помимо этого, отличным дополнением идёт дисплей с отображением температуры. Это просто очень нужная функция, если вы следите за здоровым образом жизни и принимаете контрастный душ.









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Цена $1.43 - 12.76