Консоль Sony PlayStation 4 останется актуальной приставкой до 2024 года
Совсем недавно Sony объявила, что игровая приставка PS4 останется актуальной еще на протяжении четырех лет. Оговоримся сразу: скорый выход PS5 не превратит PS4 в "тыкву", на игровую консоль текущего поколения все еще будут выходить игры.
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Сама Sony сообщает, что те же Horizon Forbidden West и Spider-Man: Miles Morales, также станут доступны для прохождения на PS4, игровой консоли текущего поколения. Это дает надежду на то, что игроки, которые имеют PS4, могут "спать спокойно" - нет необходимости покупать новую игровую приставку на старте продаж и есть смысл подождать момента, когда игровая библиотека эксклюзивов PS5 станет более обширной. Но не стоит также забывать о том, что абсолютное большинство игр с PS4 будут доступны на PS5, если у вас никогда не было игровой приставки, покупка PS5 вас также не разочарует полным отсутствием игр.
Генеральный директор PlayStation, Джим Райан, в интервью The Washington Post, дал понять политику компании Sony - PS4 останется актуальной консолью и будет поддерживаться еще 3-4 года после выхода PS5. Если PS5 сможет "оставаться на плаву" еще несколько лет, цикл жизни игровой приставки не будет отличаться от ее предшественниц и составит 11 лет.
Если вы не можете определиться с выбором актуальной игровой платформы на ближайшие годы, советуем обратить свое внимание на ПК и видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, цены на которые уже идут вниз вслед за предложениями с вторичного рынка.
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