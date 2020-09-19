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Эксперты с сайта Tom's Hardware поделились действительно рабочим способом, как приобрести видеокарту RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3090, до того, как их раскупят. Мы решили тоже не отставать и дать вам пару дельных советов, как купить новую видеокарту от NVIDIA с гарантией в наших реалиях.

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Tom's Hardware, как авторитетный источник, предостерегает геймеров, напоминая о повышенном спросе на видеокарты RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3090. По мнению зарубежного сайта, самым действенным способом заполучить новейшую видеокарту от NVIDIA является покупка готового игрового ПК с предустановленной видеокартой. Да, такое решение обойдется вам дороже, но вы сможете таким нехитрым способом заполучить видеокарту здесь и сейчас.

Если же у вас не хватает бюджета на покупку целого ПК с необходимой видеокартой, мы советуем вам немного подождать и мониторить сайты Avito и OLX, где вскоре будут появляться новые видеокарты от NVIDIA с точно такой же гарантией из наших магазинов, так как определенная прослойка людей просто покупают новые видеокарты, наиграются месяц и продают.

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Если вам нужна мощная и современная видеокарта здесь и сейчас, советуем обратить свое внимание на RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, цены на которые уже идут вниз вслед за предложениями с вторичного рынка.