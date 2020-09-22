RADEON 20.9.1 изобилует багами
Новая версия драйверов RADEON 20.9.1 получилась наиболее пестрящая багами. Геймеры с видеокартами RX 5700XT массово "откатывают" версию драйвера до более ранней, чтобы вернуть хоть какую-то стабильность в новых играх.
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Видеокарты от компании AMD никогда не славились стабильными драйверами, так "красные" в очередной раз лишили геймеров, выбравших видеокарты Radeon, хоть какой-то стабильности в играх. Западные игроки возмущены последней версией драйверов от AMD и массово возвращаются к версии 20.5.1.
В частности, проблема появляется даже в COD: MW, где после 15-20 минут игры геймеры "ловят" BSoD - "синий экран смерти". Западные фанаты "красных" пытаются искать проблему в блоках питания, покупая более мощные модели - на 1000 ватт, но проблему с вылетами игр такой апгрейд не решает, видеокарты остаются крайне нестабильными даже при андервольтинге с пониженными частотами.
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Если же вам нужна мощная и стабильная видеокарта здесь и сейчас, но недорого, советуем обратить свое внимание на видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, которые стали доступны уже сейчас по сниженным ценам, несмотря на курс рубля. Видеокарты Turing будут дешеветь несмотря на падение рубля.
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