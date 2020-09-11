NVIDIA GeForce RTX 3080 была протестирована в ряде тестов - первая информация о реальной производительности видеокарты в играх и синтетике
Официальное эмбарго на обзор GeForce RTX 3080 Founders Edition снимается в понедельник. Зарубежный сайт Videocardz.com уже опубликовал результаты тестирования GeForce RTX 3080 в ряде синтетических тестов, сравнивая новинку с видеокартами предыдущего поколения Turing.
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Все видеокарты тестировались с одним и тем же драйвером Nvidia - 456.16. Заводского разгона видеокарт не применялось, использовались эталонные тактовые частоты. Videocardz.com протестировали GeForce RTX 3080 Founders Edition в паре с процессором Intel Core i9-10900K.
В среднем RTX 2080 Ti оказалась на 24% медленнее, чем RTX 3080, RTX 2080 SUPER на 37% медленнее, RTX 2070 SUPER - на 45%, а RTX 2060 SUPER на 50% медленнее новинки.
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Но одними синтетическими тестами не обошлось, эксперты Videocardz.com смогли протестировать новинку в двух играх - Shadow Of The Tomb Raider и FarCry New Dawn.
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Как показало тестирование, Дженсен Хуанг нас не обманул в своей презентации: RTX 3080 действительно значительно быстрее RTX2080 Ti, но все зависит от оптимизации конкретной игры.
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Если же вам нужна мощная видеокарта здесь и сейчас, но недорого, советуем обратить свое внимание на видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, которые стали доступны уже сейчас по сниженным ценам, несмотря на курс рубля. Видеокарты Turing будут дешеветь несмотря на падение рубля.
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