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В сети появилась фотография предполагаемой видеокарты RX 6000, также известной как Big Navi. Источником данной информации является китайский форум, где была опубликована данная фотография якобы инженерного образца видеокарты Big Navi.

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Информация, которую мы видим на печатной плате видеокарте, представляет собой наклейку с указанием наличия у видеокарты 16 GB памяти от Samsung. Конечно, наличие у видеокарты AMD 16Gb видеопамяти - это, безусловно, хорошо, но сама видеокарта не окажется быстрее RTX 3080 или уж тем более RTX 3090 в играх, выдавая меньший FPS, как заявляют эксперты Tom's Hardware.

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Однако вполне возможно, что на изображении вовсе не та самая видеокарта Big Navi, хотя, определенно, данная видеокарта от AMD. Вполне возможно, что у "красных" припасена видеокарта еще больше и с большим объемом видеопамяти.

Вполне возможно, что компания AMD в своих старших картах использует чипы памяти стандарта HBM , как это было и в более старых решениях от "красных", пусть эти видеокарты и не сыскали большой популярности у геймеров.

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Если же вам нужна мощная видеокарта здесь и сейчас, но недорого, советуем обратить свое внимание на видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, которые стали доступны уже сейчас по сниженным ценам, не смотря на курс рубля. Видеокарты Turing будут дешеветь не смотря на падение рубля.