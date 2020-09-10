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На японском информационном ресурсе Gizmodo Japan была рассекречен день начала продаж PlayStation 5 - игровой консоли нового поколения, открывающую эпоху видеоигр нового уровня.

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Как сообщает Gizmodo Japan, подставку под зарядку геймпада PS5 можно будет приобрести уже 20 ноября 2020 года, что намекает на начало продаж игровой консоли нового поколения от Sony примерно в этот период. Дата начала продаж других аксессуаров для игровой приставки указана также в этих числах. Ситуацию накаляет и дата выхода специального аксессуара для игровой консоли, позволяющего крепить приставку к стене. Начало продаж данного аксессуара от Floating Grip датируется 19 ноября текущего года.

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Нет никаких сомнений в том, что игровая консоль выйдет в конце осени, по крайней мере, станет доступна для США и Японии. На днях на Amazon Australia был опубликован список хитовых игр для новой игровой приставки Sony, долгожданные "души демонов" также присутствуют в нем.

Если же вы отдаете свое предпочтение комфортному геймингу на мощных стационарных компьютерах, советуем обратить свое внимание на видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, которые стали доступны уже сейчас по сниженным ценам, не смотря на курс рубля. Видеокарты Turing будут дешеветь не смотря на падение рубля.