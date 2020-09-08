Стали известны характеристики и дата выхода RTX 3060 SUPER / Ti - 8 ГБ памяти GDDR6 и 4864 ядер CUDA
Ожидается, что компания NVIDIA порадует нас новенькими видеокартами RTX 3060 уже в ноябре этого года, или даже чуть раньше. Согласно последним данным, NVIDIA планирует по два варианта некоторых моделей своих видеокарт RTX 30 серии. Следовательно, уже в следующем, 2021 году, ожидается выход версий видеокарт с припиской Ti или SUPER.
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Сегодня пользователь Twitter под никнеймом "Kopite7kimi" поделился новыми данными о видеокарте GeForce RTX 3060 Ti или SUPER. Графический адаптер предположительно будет оснащен GPU с 4864 ядрами CUDA. Это на 1024 ядра CUDA меньше, чем у RTX 3070. Видеокарта также удостоится 8 гигабайт GDDR6 памяти (не путать с GDDR6X!).
Разница между приписками SUPER и Ti пока заметна только в артикуле продукта (10 и 20 соответственно). Оба графических адаптера также могут быть лишь единственной в своем роде видеокартой, которая просто имеет два наименования.
Ожидается, что модификация "SUPER" для видеокарт RTX 3060 не будет представлена в этом году, а выйдет в рамках модельного ряда Ampere Refresh лишь в 2021 году и обзаведутся GDDR6X памятью. Вполне возможно, что варианты видеокарт с припиской Ti появятся вскоре после дебюта Big Navi и будут иметь лишь увеличенный объем видеопамяти.
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Если вам нужна мощная и современная видеокарта здесь и сейчас, советуем обратить свое внимание на RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, цены на которые должны упасть вслед за предложениями с вторичного рынка.
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