В Cyberpunk 2077 будет на 20% больше диалогов и контента, чем в The Witcher 3 - игра обещает погрузить геймеров в свой мир на долгие недели или даже месяцы
Cyberpunk 2077 будет по-настоящему масштабной игрой, в которой будет на 20% больше диалогов и, собственно, контента, чем в Ведьмак 3 и всеми выходившими к нему DLC вместе взятыми.
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Информация об огромных размерах игровой вселенной "киберпанка" поступила из Twitter-аккаунта старшего аналитика Daniel Ahmad. Пользователь поделился информацией, согласно которой, в китайской локализации Cyberpunk 2077 примерно на 20% больше различной озвучки и диалогов, чем в том же "третьем Ведьмаке".
Аудио-контент, представленный озвучкой, это далеко не все, чем Cyberpunk 2077 будет превосходить The Witcher 3 со всеми дополнениями. К огромному миру оригинального "киберпанка" также будет выпущен ряд DLC, которые по своему количеству будут превосходить тот дополнительный контент, который был выпущен для "Дикой Охоты".
Если быть предельно кратким, Cyberpunk 2077 должен превзойти The Witcher 3 во всем, за исключением цены, за что можно поблагодарить CD PROJEKT RED.
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