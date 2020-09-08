Модельный ряд процессоров AMD Ryzen 4000 может пополниться решением с 10 ядрами и увеличенным функционалом - подробности о Zen 3
Согласно последним утечкам, в этом году процессоры AMD Ryzen обзаведутся десятиядерной моделью. Новый процессор от "красных" будет входить в линейку Ryzen 4000 и конкурировать с новейшим процессором от Intel в лице Core i9-10900K.
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Автором данной вести является известный всем энтузиаст под ником "1usmus". Он обнаружил 10-ядерный SKU в семействе настольных компьютеров Ryzen 4000, известных под кодовым названием Vermeer, в новой прошивке AGESA 1.0.8.1.
Стоит отметить, что ранее модельный ряд AMD Ryzen не имел процессоров с 10 ядрам. Пользователям приходилось выбирать между процессорами с 8 и 12 ядрами. Решение "красных" выпустить промежуточный процессор было бы более чем обоснованным. 10 быстрых ядер смогли бы стать лучшим игровым решением среди процессоров от AMD для бескомпромиссных геймеров, пошатнув позиции Intel с их Core i9-10900K, который в данный момент является топовым решением для экстремального гейминга.
Десятиядерным процессором может вполне оказаться Ryzen 7 4800X. Ryzen 7 4700X вполне может остаться при своих же 8 ядрах. А Ryzen 5 4600X, например, было бы предпочтительно сделать с восемью ядрами вместо шести, пусть даже и без SMT. Но это лишь предположения, насчет возможной "ядерной политики" "красных".
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Энтузиаст "1usmus" также поведал об одной из ключевых функций Zen 3, которая зовется как «оптимизатор кривых». Данный "оптимизатор" позволит пользователям настраивать тактовую частоту для каждого отдельного ядра новых процессоров Ryzen, что может быть крайне полезным, если нужна высокая производительность одного или двух конкретных ядер в определенной программе или игре.
Также новые процессоры Ryzen смогут похвастаться улучшенной Infinity Fabric и возросшей производительностью на ядро, связанной с ростом рабочих частот и большой прибавкой в IPC.
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Если же вы по каким-то причинам не готовы к покупке новых Ryzen, советуем вам присмотреться к новейшим процессорам i5, i7 и i9, которые подарят вам максимум FPS и порадуют весьма демократичной ценой здесь и сейчас.
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