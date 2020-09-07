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Один из немецких ритейлеров (в источнике не уточняется) опубликовал актуальные цены на некоторые видеокарты RTX 3080 и RTX 3090. Стоимость RTX 3080 стартует от 740 евро (самые простые и бюджетные модели видеокарт, к сожалению, представлены не были) или 66 600 рублей, если пересчитать ценник в наших деньгах. Стоимость же видеокарт RTX 3090 (опять же, не самых дешевых версий, можно надеяться на модели с более приемлемыми ценниками) начинается с отметки в 1600 евро или 144 000 рублей в наших деньгах.

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Самыми бюджетными видеокартами из представленных моделей оказались модели RTX 3080 в исполнении вендера PNY, которого крайне редко можно встретить в наших магазинах, и который не имеет собственных производственных мощностей, выступая лишь посредником. Чуть больший ценник достался известным нам видеокартам в исполнении Gigabyte. Однако и ASUS не отличились крайне завышенными ценниками и их видеокарты также стоят приемлемых денег

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Самой доступной из представленных видеокарт RTX 3090 стала модель Eagle от Gigabyte. Совсем чуть дороже оказалась представительница модельного ряда Gaming, стоимость которой выше на 33 евро. Совсем же дорогой моделью выступила ZOTAC, которая прославилась "ужасно красивыми" и производительными моделями.

Скорый выход видеокарт не пройдет бесследно и для нашего рынка, где актуальными остаются Turing. Советуем следить за ценами видеокарт RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, которые уже сейчас можно купить по сильно сниженным ценам.