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На прилавках российских розничных сетей появилась новейшая версия процессора Intel Core i9. Новинка относится к новому семейству процессоров Intel Comet Lake-S, имеет тактовую частоту в турбобусте, равную 5.1 GHz и разблокированный множитель, позволяющий легко освоить разгон ядер процессора. Стоимость процессора составляет 44560 рублей, что выгоднее практически на 6000 в сравнении с более старшим процессором Intel Core i9 - 10900KA, также из новой серии KA, который отличается от героя новости лишь чуть большей частотой в турбобусте.

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Как вы уже могли догадаться, речь идет о народной версии Intel Core i9, модели 10850KA, отличающуюся от старшего и более дорого собрата лишь чуть меньшей частотой в турбобусте, при этом, на наш взгляд, 6000 рублей переплаты не стоит тех 200 MHz, на которые Intel Core i9 - 10900KA оказывается быстрее. В остальном же, Intel Core i9-10850KA тот же самый процессор: 16 линий PCIe 3.0, 10 ядер, 20 потоков, та же самая встроенная графика и заявленная поддержка памяти в 2933 MHz, что позволяет менее дискомфортно использовать его на материнских платах без возможности разгона памяти, если сравнивать его же с каким-нибудь i5, заявленная поддержка памяти которого 2666 MHz.

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