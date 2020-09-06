В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
На прилавках российских розничных сетей появились новейшие процессоры Intel Comet Lake-S, которые обзавелись более привлекательной ценой и обновленным суффиксом KA. Все процессоры с приставкой KA также получили разблокированный множитель, покупка более дорогих процессоров Intel Core десятого поколения с литерой K теперь не имеет никакого смысла.
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Обновленного суффикса KA удостоились процессоры Intel Core i5, Intel Core i7 и Intel Core i9. Новые процессоры, соответственно получили наименования Intel Core i5 - 10600KA, Intel Core i7 - 10700KA и Intel Core i9 - 10900KA. Процессоры поставляются в BOX исполнении и без штатного кулера. Судя по обновленным упаковкам, в которые компания Intel заложила процессоры с разблокированным множителем, обновление суффикса связано с рекламной компанией Marvel's Avengers, которая разрабатывалась в сотрудничестве с "синим гигантом".
Уже сейчас у вас есть возможность приобрести новейшие и уникальные процессоры Intel и немного сэкономить, выбрав новый суффикс KA. Процессоры Intel Core i5 - 10600KA, Intel Core i7 - 10700KA и Intel Core i9 - 10900KA, также, как и модели с литерой K имеют припой и интегрированное графическое ядро, поэтому покупка их более предпочтительна, чем выбор более дорогих и менее интересных коллекционерам моделей.
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