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В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K

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На прилавках российских розничных сетей появились новейшие процессоры Intel Comet Lake-S, которые обзавелись более привлекательной ценой и обновленным суффиксом KA. Все процессоры с приставкой KA также получили разблокированный множитель, покупка более дорогих процессоров Intel Core десятого поколения с литерой K теперь не имеет никакого смысла.

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Обновленного суффикса KA удостоились процессоры Intel Core i5, Intel Core i7 и Intel Core i9. Новые процессоры, соответственно получили наименования Intel Core i5 - 10600KA, Intel Core i7 - 10700KA и Intel Core i9 - 10900KA. Процессоры поставляются в BOX исполнении и без штатного кулера. Судя по обновленным упаковкам, в которые компания Intel заложила процессоры с разблокированным множителем, обновление суффикса связано с рекламной компанией Marvel's Avengers, которая разрабатывалась в сотрудничестве с "синим гигантом".

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Уже сейчас у вас есть возможность приобрести новейшие и уникальные процессоры Intel и немного сэкономить, выбрав новый суффикс KA. Процессоры Intel Core i5 - 10600KA, Intel Core i7 - 10700KA и Intel Core i9 - 10900KA, также, как и модели с литерой K имеют припой и интегрированное графическое ядро, поэтому покупка их более предпочтительна, чем выбор более дорогих и менее интересных коллекционерам моделей.

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Теги

intel core i5 - 10600ka intel core i7 - 10700ka intel core i9 - 10900ka
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Sergei Svinobaklan
16:48
Зачем рвать Можно просто кинуть А потом потешиться над тем кто из помойки деньги эти достанет, все будет не так обидно
В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
count
16:45
по ссылочкам ребята надо перейти, а то на дошик автору не хватает
В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
Jack Reacher
16:45
Даже плюс тебе поставлю
В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
Каа
16:44
Ну вот в фонд защиты природы и бездомных животных! А коробку нафиг.
В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
Jack Reacher
16:43
Животным бездомным -это я всегда за Но не людям
В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
Каа
16:42
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Каа
16:41
Загнать проще с мат.платой и памятью.
В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
Jack Reacher
16:41
Для чего , чтобы уроды детдомовские лучше жили -будущие преступники ?
В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
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