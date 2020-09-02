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Lenovo подтверждает существование видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 SUPER - все те же разочаровывающие 8 ГБ памяти GDDR6

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На веб-сайте Lenovo, уже были замечены новые видеокарты, которые не были представлены на презентации NVIDIA. На этот раз у нас есть первая модель SUPER из серии Ampere - GeForce RTX 3070 SUPER. Видеокарта будет иметь 8 ГБ памяти стандарта GDDR6, столько же, сколько и «оригинальная» RTX 3070. GeForce RTX 3070 SUPER  возможно приобрести в составе сборки игрового ПК Lenovo Legion T5, который также снабжен процессором Intel Core i7-10700 non-K 10-го поколения и материнской платой на чипсете B460, который, к сожалению, не поддерживает разгон оперативной памяти.

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Не стоит исключать и того факта, что в компании Lenovo могла возникнуть путаница, из которой следует, что как раз Ti-версия RTX 3070 "обойдется" лишь 8 гигабайтами GDDR6 памяти, а вот SUPER-версия видеокарты будет удостоена двойного объема видеопамяти, что на наш взгляд более логично и обосновано.

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Ознакомиться с более подробными характеристиками игрового ПК от Lenovo вы сможете ниже:

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Если вам как можно скорее нужно не потерявшее своей актуальности решение от NVIDIA из предыдущих линеек, советуем обратить свое внимание на видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, которые очень скоро должны подешеветь. Следите за динамикой цен и развитием событий!

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ronoho
18:20
"по привлекательной цене в 500-700$" серьёзно? ;)))))))
Инсайдеры сообщают, что Nvidia планирует создавать искусственный дефицит на графические карты NVIDIA GeForce RTX 3000 до 2021 года
Олег Дуканаускас
18:17
И как эта статья вообще мне в рекомендации попала? Не, ну хоть поржал в купе с испанским стыдом
5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
An18
18:16
Да, именно так. Если проц ждёт данные, по нему система и не покажет готовности к выполнению ещё каких-то инструкций, т.к. программы не выполнят инструкции простоя (не освободят время самостоятельно), ...
Может ли более дешёвый Intel Core i9-10850K заменить Core i9-10900K и стать достойным конкурентом для AMD Ryzen 9 3900XT — тестирование TechPowerUp
Сергей Vorvort
18:15
У владельцев 2080 Ti качественный рендеринг картинки, а не мыло и динамическое скалирование, как на Амперах... )
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась на 60-100 % производительнее RTX 2080 — первое тестирование от Digital Foundry
RangerXP
18:12
Маркетинг в действии - создать искусственный ажиотаж и повысить цены на ровном месте.
Инсайдеры сообщают, что Nvidia планирует создавать искусственный дефицит на графические карты NVIDIA GeForce RTX 3000 до 2021 года
Федотов Захар
18:11
Насколько я знаю, TSMС отказались от уступок в цене, + у них очень плотная очередь
Объёмы поставок видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 будут весьма ограничены в этом году — данные TweakTown
nikolai3anv
18:01
Если будет вменяемая цена . Ниже чем у куртки при той же производительности. Если ещё и лучи завезут.. то это будет хит.и я буду аплодировать АМД. Топы оно конечно. Но в основном народ топы берет мало...
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
wwr222
18:01
Ты не понимаешь написанного? Сказал же:АМуДэ-лидер по отвалу ГПУ в ноутах.
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
VRoman
18:00
Это скорее камень в огород АМД и оптимизации архитектуры. Я бы сказал что проблем с потреблением 7нм чипов TSMC нет, и придираться можно только к частотам.
Выпуск Ampere для NVIDIA позволит Samsung получить не менее миллиарда долларов
jmaxj
17:57
В таркове 1440p 9900к с 4266cl15 ниже 40 фпс проседает. Представляешь что будет с твоим райзеном?
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