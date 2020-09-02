Lenovo подтверждает существование видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 SUPER - все те же разочаровывающие 8 ГБ памяти GDDR6
На веб-сайте Lenovo, уже были замечены новые видеокарты, которые не были представлены на презентации NVIDIA. На этот раз у нас есть первая модель SUPER из серии Ampere - GeForce RTX 3070 SUPER. Видеокарта будет иметь 8 ГБ памяти стандарта GDDR6, столько же, сколько и «оригинальная» RTX 3070. GeForce RTX 3070 SUPER возможно приобрести в составе сборки игрового ПК Lenovo Legion T5, который также снабжен процессором Intel Core i7-10700 non-K 10-го поколения и материнской платой на чипсете B460, который, к сожалению, не поддерживает разгон оперативной памяти.
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Не стоит исключать и того факта, что в компании Lenovo могла возникнуть путаница, из которой следует, что как раз Ti-версия RTX 3070 "обойдется" лишь 8 гигабайтами GDDR6 памяти, а вот SUPER-версия видеокарты будет удостоена двойного объема видеопамяти, что на наш взгляд более логично и обосновано.
Ознакомиться с более подробными характеристиками игрового ПК от Lenovo вы сможете ниже:
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Если вам как можно скорее нужно не потерявшее своей актуальности решение от NVIDIA из предыдущих линеек, советуем обратить свое внимание на видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, которые очень скоро должны подешеветь. Следите за динамикой цен и развитием событий!
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