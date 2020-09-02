Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Цены на новейшие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 в исполнении Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI были опубликованы на зарубежном сайте, где один из розничных продавцов "слил" актуальные цены на видеокарты в привычных нам магазинах. Стоимость видеокарт оказалась весьма приземленной.

реклама

Цены на NVIDIA GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 различаются в зависимости от систем охлаждения, дизайна и общего качества исполнения печатной платы и видеокарты как таковой. Есть несколько моделей, которые имеют минимальную стоимость, но есть также модели премиум-класса с более серьезными заводским разгоном и качеством исполнения.

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 75тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Далее будет перечислены все доступные видеокарты и их стоимость в Великобритании:

GeForce RTX 3090

ASUS ROG STRIX Gaming OC 24 ГБ - 1589,99 фунтов стерлингов

AORUS Xtreme 24 ГБ - 1589,99 фунтов стерлингов

AORUS Master 24 ГБ - 1559,99 фунтов стерлингов

MSI Gaming X Trio 24 ГБ - 1499,99 фунтов стерлингов

Gigabyte Gaming OC 24 ГБ - 1499,99 фунтов стерлингов

ASUS TUF Gaming OC 24 ГБ - 1499,99 фунтов стерлингов

Inno3D iChill X4 24 ГБ - 1429,99 фунтов стерлингов

MSI Ventus 3X OC 24 ГБ - 1399,99 фунтов стерлингов

Inno3D iChill X3 24 ГБ - 1399,99 фунтов стерлингов

Gigabyte Eagle OC 24 ГБ - 1399,99 фунтов стерлингов

ASUS TUF Gaming 24 ГБ - 1399,99 фунтов стерлингов

Inno3D Gaming X3 OC 24 ГБ - 1399 фунтов стерлингов

GeForce RTX 3080

ASUS ROG STRIX Gaming OC 10 ГБ - 799,99 фунтов стерлингов

AORUS Xtreme 10 ГБ - 799,99 фунтов стерлингов

AORUS Master 10 ГБ - 749,99 фунтов стерлингов

MSI Gaming X Trio 10 ГБ - 749,99 фунтов стерлингов

ASUS TUF Gaming OC 10 ГБ - 698,99 фунтов стерлингов

Gigabyte Gaming OC 10 ГБ - 689,99 фунтов стерлингов

MSI Ventus 3X OC 10 ГБ - 679,99 фунтов стерлингов

Inno3D iChill X4 10 ГБ - 679,99 фунтов стерлингов

Inno3D iChill X3 10 ГБ - 659,99 фунтов стерлингов

Inno3D Twin X2 10 ГБ - 649,99 фунтов стерлингов

ASUS TUF Gaming 10 ГБ - 649,99 фунтов стерлингов

Gigabyte Eagle OC 10 ГБ - 649,99 фунтов стерлингов

GeForce RTX 3070

Inno3D iChill X4 8 ГБ - 499,99 фунтов стерлингов

Inno3D iChill X3 8 ГБ - 479,99 фунтов стерлингов

Inno3D Twin X2 OC 8 ГБ - 469,99 фунтов стерлингов

Премиальные модели не выходят далеко за рамки базовой рекомендованной розничной цены.

реклама

Однако, если вам немного не хватает на покупку видеокарты NVIDIA Ampere, советуем присмотреться к не потерявшим актуальность видеокартам RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, цены на которые должны стремительно поползти вниз.