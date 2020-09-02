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Компания Micron представила свою новую память GDDR6X для видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30. В продуктах класса Geforce RTX 3090 память Micron GDDR6X обеспечивает пропускную способность до 1 ТБ / с, которая используется для обеспечения игрового процесса следующего поколения с разрешением высокой четкости, например 8K.

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В GDDR6X реализованы совершенно новые многоуровневые методы передачи сигналов PAM4, которые помогают передавать данные намного быстрее, удваивают скорость ввода-вывода, увеличивая пропускную способность каждого чипа памяти с 64 ГБ / с до 84 ГБ / с. Чипы памяти Micron GDDR6X также являются единственными графическими модулями DRAM, которые могут производиться серийно, с функцией передачи сигналов PAM4.

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Память GDDR6X может достигать скорости до 21 Гбит / с, тогда как на GeForce RTX 3090 нам нужно увидеть только 19,5 Гбит / с. Micron также подтверждает, что они планируют предложить скорость более 21 ГБ / с в 2021 году.

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Скорее всего видеокарты RTX 3080 с увеличенным в два раза объемом видеопамяти появятся лишь в следующем году, их объем видеопамяти составит столь желанные многими 20 гигабайт.

Память в GeForce RTX 3070 по-прежнему имеет стандарт GDDR6, поэтому не потребуется много времени для производства варианта с 16 гигабайтами видеопамяти.

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