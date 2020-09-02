Актуальная на сегодняшний день и наиболее подробная информация о видеокарте Nvidia GeForce RTX 3090 - в 2.5 раза быстрее RTX 2080 Ti и в 2.2 раза мощнее RTX Titan при меньшей стоимости на 1000$
Если быть совсем кратким, то все, что вам следует знать об RTX 3090 сходится на том, что она представляет из себя самую мощную на данный момент времени геймерскую видеокарту в мире.
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Если вам нужна лучшая производительность от архитектуры Ampere от Nvidia , будьте готовы взять на нее кредит, потому что король иерархии графических процессоров и лучшая видеокарта («лучшая» как «самая быстрая») не обойдется дешево.
Эталонная модель Nvidia RTX 3090 оснащена трехслотовой системой охлаждения и имеет TDP в 350 Вт. Вам может потребоваться обновление блока питания и корпуса, чтобы просто вставить этого "монстра" в свой игровой ПК или рабочую станцию.
Итоговые 36 терафлопс RTX 3090 являются колоссальным скачком в приросте производительности. Вычислительная мощность на 150% больше, чем у RTX 2080 Ti, как для ядер CUDA, так и для ядер Tensor. То есть, на бумаге RTX 3090 в 2,5 раза быстрее, чем предыдущий король. На самом деле, может быть, это нечестно - его стоит сравнивать с Titan RTX, правда? Тогда он всего в 2,2 раза быстрее, к тому же стоит на 1000 долларов меньше.
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Мы все еще удивлены 24 ГБ памяти и 936 Гбит / с пропускной способности. Это на 52% больше по сравнению с RTX 2080 Ti, и у Nvidia, вероятно, есть некоторые архитектурные улучшения, позволяющие более эффективно использовать эту пропускную способность.
Наконец, производительность трассировки лучей составляет 69 терафлопс, та же RTX 2080 Ti, кстати, имела производительность в 34 TFLOPS, если рассматривать трассировку лучей в режиме реального времени.
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RTX 3090 - это карта, занимающая целых три слота! Ее размеры по-настоящему огромны: 12,3 дюйма в длину и 5,4 дюйма в высоту.
Часть редизайна также включала переход от двойных 8-контактных разъемов питания к одному 12-контактному разъему, по крайней мере, для эталонного дизайна Nvidia. Карты сторонних производителей по большей части имеют двойные 8-контактные разъемы
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Если же у вас есть желание самим разобраться в характеристиках карты без лишней воды, то советуем взглянуть на итоговую таблицу, включающую всю актуальную информацию о новой флагманской видеокарте от NVIDIA:
Если же вы не готовы заплатить 1500 долларов за видеокарту, советуем следить за RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, стоимость которых в ближайшее время должна стать минимально допустимой.
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