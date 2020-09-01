Японцы представили неоднозначное решение в компьютерном моддинге - зеркало для рассматривания видеокарты
Японская компьютерная и промышленная компания Nagao Manufacturing Co недавно представила свое «зеркало для видеокарты», которое позволяет вам наблюдать за лицевой частью графического адаптера, если видеокарта установлена в корпус традиционно - горизонтально по отношению к нижней стенке корпуса.
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Зеркало представляет собой изделие японского производства из двух-миллиметрового акрила, помещенное в металлическое основание, служащее поддержкой зерцала. Угол наклона отражающей поверхности при этом можно регулировать в диапазоне от 0 до 90 градусов. Зеркало имеет длину в 280 мм и высоту 110 мм, может быть прикреплено к корпусу при помощи комплектных магнитов или резиновых ножек.
Всемирная доступность японского изделия, а также цена изобретения разглашены не были.
Кроме эстетики, у изобретения есть неплохое практическое применение - такое корпусное зеркало позволяет без лишних телодвижений следить за вентиляторами, охлаждающими радиатор видеокарты, что особенно полезно, если вы обеспокоены здоровьем своего "девайса". Также зеркало в корпусе позволит вам рассеять больше света от RGB-подсветки, что сделает ваш компьютер еще ярче.
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Но данное решение, естественно, будет требовать определенного ухода от владельца - зеркало придется протирать, следить за гладкостью отражающей поверхности, чтобы не было никаких даже малейших царапин, что, собственно, подойдет лишь самым преданным фанатам моддинга и всего неординарного.
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