В Uplay стартовала бесплатная раздача Tom Clancy's The Division
В Uplay, игровой площадке от Ubisoft, стартовала бесплатная раздача Tom Clancy's The Division. Раздача игры продлится с 10:00 1 сентября до 11:00 8 сентября, то есть, у вас будет как минимум целая неделя, чтобы забрать игру бесплатно, и она останется на вашем аккаунте навсегда.
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Tom Clancy's The Division вышла в 2016 году и сумела завоевать сердца десятки тысяч игроков по всему миру. Игра отличается привлекательной графикой, пусть и чуть упрощенной в сравнении с трейлером, в сочетании с вменяемыми системными требованиями, позволяющими пройти игру практически на любом компьютере, с четырехъядерным процессором, шестью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой всего лишь с двумя гигабайтами видеопамяти (GTX 560 / Radeon HD 7770 или лучше).
Сюжет игры может понравится любителям неонуара, антиутопий и киберпанка. Одна из сильнейших сторон игры - атмосфера, на которую значимое влияние оказала игра Deus Ex: Human Revolution. Если вы хотите побродить по разрушенному Нью-Йорку, то вам определенно стоит поиграть в Tom Clancy's The Division, но если вам больше интересны стрельба и Action, то стоит обратить внимание все же на вторую часть игры.
Tom Clancy's The Division удостоился лишь смешанных отзывов в Steam, 68% из которых - положительные.
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