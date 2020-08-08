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На Humble Bundle стартовала бесплатная раздача отличной спортивной гонки и автомобильного симулятора в одном лице - небезызвестной игры по Формуле-1: F1 2018. Игру о спортивных автомобилях высшего класса вы можете забрать до семнадцатого августа.

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Симулятор гонок высшего класса на автомобилях с открытыми колесами имеет 3791 отзыв, 81% из которых - положительные. Игроки Steam отмечают, что игра имеет достаточно приятную глазу, красивую графику с крайне детализированными болидами, отличный режим "Карьера", который получился вне конкуренции по сравнению с предыдущими играми франшизы.

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F1 2018 крайне рекомендуется играть на руле и в хорошем игровом кресле, что крайне способствует полному погружению и максимальной эмоциональной отдачи от игры.

Но, к несчастью, как и остальные игры франшизы F1 2018 имеет "болезнь" вымирающего онлайна после выхода очередной части серии игр. Но данная часть серии, скорее всего, будет являться исключением, ведь ее раздают бесплатно!

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Игра не отличается серьезными системными требованиями. Чтобы "погонять" на болидах с приятной картинкой и стабильной частотой кадров, вам понадобится видеокарта уровня GTX 1060 или RX 580, 8 Гб оперативной памяти и процессор с шестью ядрами.

У вас есть еще два дня, чтобы добавить игру в библиотеку абсолютно бесплатно!