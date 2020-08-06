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Буквально несколько часов назад стартовала бесплатная раздача культовой и уже ставшей классикой игры "The Witcher: Enhanced Edition". Польская студия CD PROJEKT RED в своем магазине начала бесплатную раздачу классического" первого Ведьмака", которого так любят не только в Восточной Европе и славянских странах, но и в остальном мире после выхода игры, завершающей сагу о Белом Волке (Геральте из Ривии) - "Ведьмак 3: Дикая Охота".

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Стоит отметить, что такой "праздник" - лишний повод еще раз окунуться в мир славянского фентези, придуманного Анджеем Сапковским и "геймифицированного" умельцами из CD PROJEKT RED, ведь игру раздают в специальном "расширенном издании", позволяющем не только с комфортом пройти классику в высоком разрешении и на современных компьютерах, но и импортировать свои сохранения после прохождения в "Ведьмак 2: Убийцы королей", чтобы уже там играть в мире, на который вы заранее повлияли в первой части игры. А уже сохранения из "второго ведьмака", также расширенного издания, можно импортировать в "Дикую Охоту", чтобы получить цельную и связанную между собой сагу, на сюжет которой повлияли ваши решения в предыдущих играх.

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