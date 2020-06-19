Праздник геймера - в Steam, на Xbox One и PS4 стартовала бесплатная раздача полного издания файтинга Injustice от создателей Mortal Kombat
После небольшой задержки в Steam стартовала бесплатная раздача Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition, полного издания именитого файтинга и одного из главных конкурентов Mortal Kombat. Действия игры происходят в супергеройской вселенной, основанной на комиксах DC. Культовая игра в жанре Action может похвастаться не только известными супергероями, такими как Супермен, Бэтмен, Джокер, но и каким-никаким сюжетом.
Парни из Warner Bros. дарят геймерам со всех платформ (ПК и консолей) свой супергеройский файтинг. И вот с опозданием, но раздача все-таки добралась до Steam. Полное издание Injustice: Gods Among Us обещает быть отличной игрой и не подкачать в плане боев, ведь ее разработчиком являются NetherRealm Studios, те самые парни, которые подарили нам Mortal Kombat.
рекламаИгра может похвастаться достаточно высокой оценкой на Метакритик для файтинга, низкими системными требованиями, полной поддержкой контроллера достижениями в Steam и коллекционными карточками, которые, к сожалению, не выпадают в бесплатной версии игры.
На Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition написано уже 11,183 обзора, 85% из которых являются положительными.
рекламаУспеть бесплатно забрать игру вы можете в течение недели в Steam, на Xbox one и в PlayStation Store.
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