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Праздник геймера - в Steam, на Xbox One и PS4 стартовала бесплатная раздача полного издания файтинга Injustice от создателей Mortal Kombat

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После небольшой задержки в Steam стартовала бесплатная раздача Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition, полного издания именитого файтинга и одного из главных конкурентов Mortal Kombat. Действия игры происходят в супергеройской вселенной, основанной на комиксах DC. Культовая игра в жанре Action может похвастаться не только известными супергероями, такими как Супермен, Бэтмен, Джокер, но и каким-никаким сюжетом.

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Парни из Warner Bros. дарят геймерам со всех платформ (ПК и консолей) свой супергеройский файтинг. И вот с опозданием, но раздача все-таки добралась до Steam. Полное издание Injustice: Gods Among Us обещает быть отличной игрой и не подкачать в плане боев, ведь ее разработчиком являются NetherRealm Studios, те самые парни, которые подарили нам Mortal Kombat.

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Игра может похвастаться достаточно высокой оценкой на Метакритик для файтинга, низкими системными требованиями, полной поддержкой контроллера достижениями в Steam и коллекционными карточками, которые, к сожалению, не выпадают в бесплатной версии игры.

На Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition написано уже 11,183 обзора, 85% из которых являются положительными.

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Успеть бесплатно забрать игру вы можете в течение недели в Steam, на Xbox one и в PlayStation Store.

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