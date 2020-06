Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Steam и магазин от создателей Ведьмака вновь радуют шикарными раздачами и распродажами. Сегодня нас ждут огромные скидки летней распродажи в GOG и две бесплатные игры - Total Annihilation и The Uncertain: Last Quiet Day, которые доступны в Steam и GOG соответственно.

Steam

В магазине дядюшки Гейба стартовала бесплатная раздача The Uncertain: Last Quiet Day. На игру написано 2700 обзоров, 80% из которых - положительные. Игра представляет из себя атмосферное инди-приключение про роботов. The Uncertain: Last Quiet Day может похвастаться наличием достижений и русской озвучкой. Добавить такую игру на аккаунт категорически рекомендуется.

GOG

Также, если у вас есть желание пересобрать ПК, но денег на комплектующие немного, Steam предлагает со скидкой приобрести симулятор сборки ПК. Симуляция сборки, диагностики и ремонта ПК никогда еще не была такой точно. PC Building Simulator обещает наличие только лицензионных комплектующих от настоящих вендеров. Возможность собрать крутой ПК вам обойдется в 261 рубль со скидкой в 40%.

А тем временем в GOG продолжается раздача культовой стратегии Total Annihilation, в которую вы, скорее всего, как и я, играли на своем первом ПК в начале нулевых. Сервис "старых-добрых игр" предлагает вам бесплатную порцию ностальгии.

так первый "классический" Ведьмак обойдется вам в 30 рублей;

вторая часть культовой саги также доступна по абсолютно бросовой цене и всего за 69 рублей;

новомодный и всеми любимый Ведьмак 3 в полном издании отдается всего за 449 рублей!

Но и это еще не все... Не зря красавица Трисс Меригольд украшает сегодняшнюю подборку новостей из мира игр. В GOG также проходит шикарная распродажа, где игры стоят намного дешевле, чем в Steam. В связи с распродажей, вы можете приобрести любую часть из серии игр "Ведьмак" по самой лучшей цене:

Также в рамках "Летней распродажи 2020" вам доступны множество других игр со скидками до 95%.