Праздник геймера - стартовала бесплатная раздача игр и огромные скидки в Steam, Epic Games Store и GOG - бесплатный PUBG, Diesel Brothers Truck Building Simulator Editor и многое другое
Три бесплатных игры в GOG, очередная бесплатная раздача в EGS, временно бесплатный PUBG в Steam и лучшие скидки с исторически минимальными ценами на игры - это и многое другое ждет вас в подборке этой недели.
Steam
В любимом магазинчике дядюшки Гейба до 9 июля с исторически максимальной скидкой в 90% вы можете забрать Mirror's Edge. Цена составит всего 99 рублей. На игру написано 17400 обзоров, 88% из которых положительные.
рекламаТакже на все остальные игры издателя EA действуют большие скидки. В том числе и на новинки Steam, такие как Dragon Age Инквизиция, Need for Speed Heat, Crysis 3 и многие другие.
До 31 августа любители халявы смогут забрать бесплатно весь дополнительный контент к популярной онлайн игре the Lords of the Rings Online. Для этого вам потребуется скачать игру бесплатно и ввести в игре код - LOTROFREEQUESTS. После этого вам будут доступны множество дополнений к игре.
рекламаБесплатно сыграть в PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS вам также удастся до 8 июня. А если игра вам понравится, то у вас есть возможность приобрести ее с 50% скидкой.
Если вы ностальгируете по ретро-играм, то в Steam также доступен набор SEGA Mega Drive and Genesis Classics, включающий более 50 классических игр. На данный набор сейчас действует скидка в 85%.
реклама
EGS
В Epic Games Store в данный момент доступны две игры, которые вы можете забрать бесплатно. Главный конкурент Steam предлагает замечательную игру - Diesel Brothers Truck Building Simulator Editor, а также очередную бесплатную игру недели - Overcooked.
GOG
рекламаВ магазине от создателей Ведьмака также проходит бесплатная раздача сразу трех неплохих игр. Вам доступны Ascendant, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure и War Wind.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила