Три бесплатных игры в GOG, очередная бесплатная раздача в EGS, временно бесплатный PUBG в Steam и лучшие скидки с исторически минимальными ценами на игры - это и многое другое ждет вас в подборке этой недели.

Steam

В любимом магазинчике дядюшки Гейба до 9 июля с исторически максимальной скидкой в 90% вы можете забрать Mirror's Edge. Цена составит всего 99 рублей. На игру написано 17400 обзоров, 88% из которых положительные.

Также на все остальные игры издателя EA действуют большие скидки. В том числе и на новинки Steam, такие как Dragon Age Инквизиция, Need for Speed Heat, Crysis 3 и многие другие

До 31 августа любители халявы смогут забрать бесплатно весь дополнительный контент к популярной онлайн игре the Lords of the Rings Online. Для этого вам потребуется скачать игру бесплатно и ввести в игре код - LOTROFREEQUESTS. После этого вам будут доступны множество дополнений к игре.

Бесплатно сыграть в PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS вам также удастся до 8 июня. А если игра вам понравится, то у вас есть возможность приобрести ее с 50% скидкой.

Если вы ностальгируете по ретро-играм, то в Steam также доступен набор SEGA Mega Drive and Genesis Classics, включающий более 50 классических игр. На данный набор сейчас действует скидка в 85%.

EGS

В Epic Games Store в данный момент доступны две игры, которые вы можете забрать бесплатно. Главный конкурент Steam предлагает замечательную игру - Diesel Brothers Truck Building Simulator Editor, а также очередную бесплатную игру недели - Overcooked.

GOG

В магазине от создателей Ведьмака также проходит бесплатная раздача сразу трех неплохих игр. Вам доступны Ascendant, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure и War Wind.