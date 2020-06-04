Консоли PS5 и Xbox Series X снова получат немного устаревшее железо - видеокарты AMD RDNA 2 первыми будут доступны пользователям ПК
Компания AMD заявила, что ее GPU с архитектурой RDNA 2 «Big Navi»сначала получат видеокарты Radeon RX, предназначенные для ПК. Будущие консоли же (PS5 и Xbox Series X) снова получат немного устаревшее железо, так как новые графические процессоры от AMD доберутся к ним лишь после того, как побывают в ПК.
Данное заявление поступило от финансового директора AMD, Дэвида Кумара, который подтвердил, что RDNA 2 первыми получат видеокарты для персональных компьютеров, а уж затем консоли нового поколения. И это значит, что консоли снова обзаведутся несколько устаревшим железом, так как аналогичный по характеристикам и мощности ПК можно будет собрать на несколько месяцев раньше, чем выйдут PS5 и Xbox Series X.
рекламаДэвид Кумар заявил, что компания AMD сначала снабдит GPU RDNA 2 свои видеокарты для персональных компьютеров - Radeon RX и Navi 2X. Navi 2X станет для AMD флагманским продуктом, предназначенным для самых бескомпромиссных энтузиастов. А видеокарты Radeon RX будут доступны для всех и займут нишу "народных видеокарт".
Выход консолей нового поколения от Microsoft и Sony запланирован на рождественские каникулы 2020 года, а видеокарты с архитектурой RDNA 2 станут доступны уже в октябре или даже раньше.
рекламаGPU с архитектурой RDNA 2 будут доступны во всех видеокартах будущего поколения от AMD. Даже обладатели самых бюджетных решений получат возможность иметь в основе своей видеокарты графический процессор RDNA 2.
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